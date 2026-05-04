大角咀的士綠燈闖行人過路處　警拘司機涉危駕　另放蛇嚴打黑的

昨晚（3日）網上瘋傳影片，顯示在大角咀道與埃華街交界十字路口，多名市民在「綠公仔」過馬路期間，一輛的士仍繼續駛過黃色行人輔助線，於人群中穿插，有途人不滿指罵，惟的士未有停下，緩緩右轉入大角咀道後離開。警方今日（4日）表示，經調查後，人員迅速以涉嫌「危險駕駛」，拘捕一名76歲男的士司機。他獲准保釋，須於6月上旬向警方報到。涉案的士則被扣留檢驗。



涉事的士在「綠公仔」的情況下闖過行人輔助線，緩緩由埃華街轉入大角咀道，穿過人群之間；有途人不滿手指指責罵。（threads／swan.96510966）

尖沙咀往堅尼地城索$236 的士司機涉收貴$100被捕

另外，西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員今日在尖沙咀區內進行代號「駒始」的行動，打擊的士濫收車資等違法行為。行動中，警員喬裝乘客，在尖沙咀上車前往港島堅尼地城。當的士到達後，涉案司機向喬裝警員收取236元車資，較合理車資高約100元，人員遂於現場拘捕一名60歲本地男子涉嫌「濫收車資」、「兜路」及「冚旗載客」。

另外，人員又向5名違例的士司機發出交通傳票通知書，涉及「沒有展示的士司機證於證件架上」的罪行。

警方於今日（4日）在尖沙咀區內進行代號「駒始」的行動，打擊的士濫收車資等違法行為，拘捕一名60歲男子涉嫌「濫收車資」、「兜路」及「冚旗載客」；亦向5名違例司機發出交通傳票通知書，涉及「沒有展示的士司機證於證件架上」的罪行。（警方提供）

大角咀的士危險駕駛的影片中，可見大角咀道與埃華街交界十字路口燈位行人過路處，多名市民在「綠公仔」橫過馬路期間，竟有一輛的士仍繼續駛過黃色行人輔助線，於人群中穿插，有撐傘男途人不滿指罵，亦傳出女聲錯愕稱：「綠燈都行嘅？」惟的士未有停下，緩緩由埃華街右轉入大角咀道後離開。影片就此結束。

拍片者上載影片稱，「真係好黐線，綠燈好多人行過都仲開緊車！」影片隨即引起熱議，網民撻伐的士司機危險駕駛，「馬路炸彈！」、「唔舉報佢對唔住香港人！」

警方斥危駕司機的行為罔顧道路使用者及自身安全；並強調十分重視涉及的士違規行為，並會繼續採取執法行動，打擊相關罪行。警方重申，「濫收車資」屬嚴重違法行為，一經定罪，最高刑罰為監禁6個月及罰款1萬元。

警方表示，行動仍在進行中，亦會繼續採取果斷的執法行動，打擊有關的士違法行為，以保障市民及遊客的權益。市民及遊客如發現任何有關的士違法行為，應記下時間、地點、的士車牌，司機姓名及行車路線等資料，並向警方舉報。