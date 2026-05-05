元朗的士遭乘客搶走　至長青隧道逆線撞閘欄　疑犯呆坐無逃走等拉

元朗發生搶的士案件。一名中年男子據報在元朗截乘一輛市區的士，未幾突然聲稱自己被人追斬，隨即跳上前座趕司機落車。疑人接手駕駛的士，沿大欖隧道三號幹線出九龍，沿途切線及「舞龍」，直至出長青隧道口時突然逆線，險對頭撞各一輛巴士，所幸巴士及時煞停避過一劫；的士最終撞向隧道口的閘欄，停在路中心。消防救護趕至時，發現疑人並無逃走，只是坐在駕駛席呆望向天，狀似「等拉」。警方到場將其拘捕，事件中無人受傷，相信疑人並無被追斬，正循其精神狀況調查事件起因。



涉事的士撞及隧道口的閘欄後，右邊車身損毀，停在逆線路中心。涉案乘客沒有逃走待警員拘捕。(李家傑攝)

周二（5日）凌晨1時23分，警方接獲一名的士司機報案，指其在元朗YOHO TOWN附近被乘客搶走其的士。警方立即通知各巡邏人員加強留意，未幾，至凌晨1時34分接獲報案，指有一輛的士在長青隧道往九龍方向出口撞車。依據車牌號碼，相信撞毀的就是被搶走之的士。

此外，報案人發現的士駕駛者並未落車，恐其被困。消防及救護員接報趕至現場，發現司機沒有受傷，但呆坐在駕駛席、面部朝天。警員到場接手調查，初步以涉嫌「擅自取去交通工具」、「無牌駕駛」、「無第三者保險」等罪名將其拘捕帶署。

據了解，被捕男子43歲。他於元朗西鐵站截乘涉事市區的士，當的士駛至YOHO TOWN對開時，有人突然大叫自稱被人追斬，隨即從後座跳上前座，同時趕司機落車；疑人立即接手將車駛走。

有目擊者稱，發現一輛的士沿三號幹線、大欖隧道往九龍方向，期間切雙白線及「舞龍」般行駛。未幾，的士駛入長青隧道往九龍方向管道。當時長青隧道為單管雙程行車，左線為出九龍、右線入元朗，中線則為分隔之用，沒有安排車輛行駛。據稱，當時的士駛至近九龍出口時，突然由左線急切至右線，險撞向對頭一輛巴士，幸巴士及時煞停，兩車並無相撞。

的士繼續沿管道前行，直至隧道出口時，撞及一條用作封閉管道的閘欄，右邊車身及車頭即時損毀。意外後，的士逆線停在往元朗方向管道入口，交通一度混亂及擠塞。隧道公司職員見狀報案、及趕至指揮交通。

涉嫌搶的士之中年男乘客被拘捕，在警車上助查。(李家傑攝)

警員到場將疑犯拘捕，調查後得悉他本身持有私家車駕駛執照，但已經過期，亦無的士牌。初步得知疑犯沒有醉駕；而疑犯趕司機落車時，並無攜帶或亮出武器。

此外，警方初步調查後，認為疑犯被人「追斬」一事為虛構，不排隊有人出現幻覺，正調查其精神狀況。至於被追走的士之司機亦無受傷，事後由警員送往警署錄取口供。

涉事的士撞及隧道口的閘欄。(李家傑攝)

涉事的士撞及隧道口的閘欄。(李家傑攝)

涉事的士撞及隧道口的閘欄後，右邊車身損毀，停在逆線路中心。涉案乘客沒有逃走待警員拘捕。(李家傑攝)