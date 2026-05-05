浪琴園意外｜死者擬年內結婚　母殮房哭斷腸　家屬促公司交代詳情

赤柱大潭道38號浪琴園昨日（4日）發生奪命工業意外，26歲姓繆男工人在第4座𨋢槽更換升降機鋼纜期間，被從高處墮下的金屬部件擊中，頭和手部重創，當場身亡。死者家人今日（5日）到西環殮房辦理認屍手續，其中母親哭成淚人，令人心酸。家人稱，死者擔當家中經濟，原擬年內結婚，不料一場橫禍，令家人既傷心又徬徨。



家屬冒雨到西環殮房認屍，其中一人落車時要親友攙扶。（黃偉民攝）

家屬冒雨到西環殮房認屍，其中一人落車時要親友攙扶。（黃偉民攝）

死者母親及舅父等親友今早在工業傷亡權益會人員陪同下到西環殮房辦理認屍手續，其中繆母錐心難過，淚如泉湧。死者舅父稱，希望外甥受僱的公司盡快交代意外原因，協助家人度過難關。他指該公司在意外後曾聯絡家屬，惟未交代意外詳情及賠償方案。繆母尤其傷心，事發後也沒有進食，只飲幾口水。

舅父續稱，死者一家四口，父親早前遇交通意外致體力下降，只能打散工；母親在中醫藥房執藥，收入有限；兄長則長居內地，因此死者生前也撐起家中半邊天。而且他原打算於一年內結婚，如今飛來橫禍，一家人既傷痛，亦陷入經濟困境。

死者舅父希望有關公司盡快交代事故原因及提供協助。（黃偉民攝）

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，暫時未知事件是否涉及人為疏忽，但認為有關工序必須要檢討，並要求僱主徹查事件。她說：「要安排啲人企不同地方，做嘢時候要有嚴謹的流程，評估當中有冇機會發生危險，上面做緊嘢，有機會跌嘢的話，下面唔應該安排做嘢。」

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文認為有關工序必須要檢討。（黃偉民攝）

家屬冒雨到西環殮房認屍。（黃偉民攝）

赤柱大潭道浪琴園發生工業意外，一名男工在𨋢槽維修升降機時被金屬部件擊中，當場死亡。（陳浩然攝）

死者受僱的迅達升降機（香港）有限公司回覆《香港01》查詢稱：我們確認2026年5月4日於赤柱浪琴園發生一宗意外事故。事發時，一名工人在進行升級工程期間遭遇意外，經救護人員現場確認不幸身亡。

我們對此事故深感哀痛，並向該工人的家屬致以最深切的慰問。在此艱難時刻，我們的首要任務是全力為其家屬提供支援。

保障員工安全與福祉對我們至關重要。我們致力在所有業務運作中恪守最高的行業標準。事故發生後，我們已立即展開全面調查，並正積極配合相關政府部門的調查工作，同時與業主及其他持份者保持緊密溝通。由於調查仍在進行中，目前暫未能提供更多細節。

機電工程署回覆《香港01》查詢指，5月4日下午接獲消防處通知，赤柱大潭道浪琴園一部升降機在進行維修工程時發生工業意外。署方即時派員到場，並與相關部門進行調查，以確定意外成因及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

赤柱大潭道浪琴園發生工業意外，一名男工在𨋢槽維修升降機時被金屬部件擊中，當場死亡。（陳浩然攝）

案發在昨日下午約2時49分，事主在升降機槽低層協助更換升降機鋼纜，同時有另一批工程人員在天台機房工作；期間一件電梯金屬部件懷疑由該處墮下，擊中繆男，並傳出巨響。數名同事以對講機聯絡繆男無果，查找下揭發事件。