海關截兩艘往澳門內河船　檢$4100萬藥劑品、針劑及受管制膨魚鰓

海關於4月20至21日一連兩日，接連偵破大型海路走私案件，於屯門爛角咀對開水域，截獲兩艘往澳門的內河船，檢獲大量未列艙單貨物，包括大量藥劑製品、美容針劑、減肥針劑、煙草產品及懷疑受管制膨魚鰓，市值合共超過4,100萬港元。



海關檢獲大量未列艙單貨物，包括懷疑藥劑製品、美容針劑、減肥針劑。（陳浩然攝）

海關區域巡邏船於4月20日晚上7時半、及4月21日晚上10時許，於屯門爛角咀對開水域，截停兩艘懷疑參與走私活動、正開往澳門的內河船。

第一宗案件中 ，涉事內河船並沒有用貨櫃裝載貨物，船艙佈滿大批散裝貨物。第二宗案件，該艘內河船則利用貨櫃裝載散裝貨物。當海關人員登船搜查，要求船員提供載貨艙單的時候，船員只能夠提供一些簡單而粗疏的文件。而有關文件未能夠充分顯示，兩艘內河船上面所裝載的貨物與資料相符。海關因此產生懷疑，截停涉事船隻，再押送前往屯門海關船隊基地作進一步調查。人員經調查後，於兩艘內河船上尋獲未列艙單貨物。

案件交由海關有組織罪案調查科接手調查，該批檢獲的貨物，當時報稱載有保健品、日用品、衣服及鞋等。惟經過海關人員初步點算，發現大量未列艙單的貨物，包括超過100萬件懷疑藥劑製品、9,700支減肥針劑、2,000支美容針劑、超過35公斤的煙草產品及大約13公斤懷疑受管制膨魚鰓。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒指，檢獲的貨物中，超過一半包裝上均標示含有「第一類毒藥」的成份。海關呼籲市民，切勿使用一些來歷不明的藥劑製品及減肥針劑。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。海關會繼續調查包括貨物來源及 最終目的地。

另外，海關檢超過35公斤煙草產品。（陳浩然攝）

海關檢約13公斤懷疑受管制膨魚鰓。（陳浩然攝）

案中不法分子利用日用物偽裝走私貨物，企圖逃避海關法眼，最後都是徒勞無功。海關相信，走私往有關目的地是為了逃避相關貨物的進出口管制，行動中檢獲的貨物內，大部分的貨物需進出口許可證。因此相信走私分子為了逃避相關法規，而鋌而走險，以身試法

香港海關表示，作為一支專責打擊走私的隊伍，會一直站在前線，全方位打擊不同類型走私活動，亦都繼續利用情報分析及風險管理等策略，堵截任何類型罪行。香港海關重申，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或者輸出未列艙單貨物，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款港幣200萬元及監禁 7 年，市民切勿以身試法。

市民如有任何有關走私活動舉報，可致電海關24小時舉報熱線182 8080， 或透過舉報罪案專用電郵，crimereport@customs.gov.hk 去舉報相關罪行。