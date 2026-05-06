販毒集團招攬無業長者管毒品倉　警檢約$900萬海洛英拉兩漢

販毒法團招攬長者管理儲存倉及派送毒品，警方於昨日（5日）展開反毒品行動，並以「販運危險藥物」及「串謀販運危險藥物」罪拘捕2名66歲的無業男子，檢獲約15公斤的懷疑海洛英，市值約900萬元。警方指出被捕人年紀較為年長，但強調這並非販毒藉口，更不是逃避法網的理由。



警方檢獲約15公斤的懷疑海洛英，市值超過900萬元。（馬耀文攝）

毒品調查科行動組督察吳嘉煒指，警方昨日上午於深水埗一住宅大廈截查一名形跡可疑的男子，其後人員押解該名男子到其單位進行搜查。人員搜出3包、每包約重700克、共重2公斤的懷疑海洛英。

同一時間，人員附近一屋邨拘捕另一名本地男子，並在其管理住宅單位的額外再搜獲18包，共重13公斤的懷疑海洛英。

警方檢獲約15公斤的懷疑海洛英，市值超過900萬元。（馬耀文攝）

警方檢獲約15公斤的懷疑海洛英，市值超過900萬元。（馬耀文攝）

警方以「販運危險藥物」及「串謀販運危險藥物」拘捕2名均為66歲、分別姓余和姓葉無業男子。他們現正被扣留調查，將會被暫控「販毒」罪，明天（7日）將於西九龍裁判法院提堂。據知，兩名被捕人沒有黑社會背景。

警方相信有人因受販毒集團以金錢利誘，被招攬成倉管和派送毒品的角色。行動中，警方留意，到販毒集團將毒品收藏在人口密度較高和住宅林立的地方，從而增加警方執法難度。據知，案中毒品儲存倉營運了不多於1個月；被捕人用環保袋和膠袋掩飾，相信完成工作後可獲數萬元報酬。

毒品調查科行動組督察吳嘉煒指，被捕人年紀較為年長，強調不論被捕人年長或年幼，並不是販毒藉口，更不是逃避法網理由。（鄭嘉惠攝）

警方表示，被捕人年紀較為年長，強調不論被捕人年長或年幼，並不是販毒藉口，更不是逃避法網理由。對於任何形式任何人士的販毒行為，警方會以「零容忍」的態度處理，重申會繼續打擊一切販毒行為，力求從源頭堵截毒品。

警方提醒，販毒昆一項極嚴重的罪行，根據香港法例，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿要以身試法。