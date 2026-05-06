紅磡醉駕車禍車Cam｜私家車從後猛撼電單車　鐵騎士拋起墮地重創

紅磡昨晚（5日）發生醉駕車禍，一名58歲姓嚴男子駕私家車，在紅磡道及德民街交界懷疑收掣不及，撞到在等候交通燈號的兩輛私家車和一輛電單車。31歲非華裔鐵騎士頭部受傷陷半昏迷，送伊利沙伯醫院搶救，截至今早情況嚴重。肇事的嚴男涉嫌「酒後駕駛」罪被捕。



車禍一刻車cam在網上瘋傳，可見當時涉事電單車緩緩駛入左二線，並停在一輛私家車後方。其後另一輛私家車從後駛至，未有減速，高速直撼電單車尾部。電單車頓成「三文治」，被推前再撞前車，鐵騎士更被撞至整個拋起倒地；有汽車碎片零件四散一地，影片就此結束。



當時涉事電單車緩緩駛入左二線，並停在一輛私家車後方。（fb／香港鐵騎館）

案發在昨晚9時許，兩輛私家車和一輛電單車前後沿紅磡道左二線北行，當駛至紅磡道及德民街交界時，他們因應交通燈號指示停下，隨後另一輛私家車同沿左二線駛至上址，懷疑收掣不及撞向該輛電單車，最終釀成4車串燒相撞，另一輛停在左三線的私家車懷疑被碎片撃中損毀。

意外中，31歲南亞裔鐵騎士頭部受傷，半昏迷被送往伊利沙伯醫院治理，情況嚴重。另外，最後方私家車的58歲嚴姓男司機身上有酒氣，未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。