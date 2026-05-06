寶達邨雙屍│七旬夫婦晚年喪子　離婚後仍同住　疑有人念亡兒自縊

秀茂坪寶達邨雙屍命案，一對已離異的年邁夫婦，被揭發在寓所俱亡。據了解，兩人原本育有一子，惟至數年前自盡離世。夫婦兩人隨後離異，但仍同住單位內。據知有人因想念亡兒，向家人發「死亡短訊」。家人隨後登門了解，卻揭發兩人均已身亡。



秀茂坪寶達邨達欣樓發生雙屍命案，消防破門，發現有一男一女倒斃屋內。（梁偉權攝）

本周三（5月6日）下午4時18分，警方接獲報案，指懷疑寶達邨達欣樓有兩人於單位內懷疑輕生。救援人員接報到場，消防破門後，發現一男一女昏迷屋內，救護員經檢查後證實當場不治。兩名事主分別為77歲姓劉男死者、與71歲姓徐女死者。其中劉男被發現在屋內上吊，徐婦被發現時倒臥地上、眼角有瘀傷。秀茂坪警區重案重案組人員正調查事件。

秀茂坪寶達邨達欣樓發生雙屍命案，警員到場調查。（梁偉權攝）

消息稱，男女死者原本是夫妻關係，兩人原本育有一名兒子。惟兒子因故在8年前自殺過身。夫婦則於去年離婚；涉事的達欣樓單位，據悉原為男死者名義登記，及至去年年中，則轉為女死者一人名稱登記。

據知，男事主的妹妹，於周三凌晨時份曾收到男死者的「死亡短訊」，指他很想念過世的兒子。其胞妹隨後與其他兄弟，一同上門拍門尋找兄長，卻一直沒有應門。然而致電他時，電話響聲則從寓所中傳中，弟妹心感不妙，立即報案求助。

消防到場破門入屋，發現男死者在廁所上吊；女死者則倒卧於睡房內，由一張被蓋住。消息稱，警方初步發現女死者的右邊面部有瘀傷、眼部紅腫，初步認為死因有可疑，積極調查事件。

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