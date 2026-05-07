青衣停食水│水務署冀青怡花園上午10時前恢復　其餘屋苑凌晨2時前

周四（7日）晚上，青衣警署外爆水管，馬路變成「澤國」，不單止阻塞道路，更令附近居民無食水用。水務署於周四晚上10時宣布，青衣區內現正進行緊急維修水管工程，現時區內處於水弱、或無水供應情況。



水務署表示，就青衣鄉事會路近青衣警署的水管滲漏事故，方署已派員到場跟進。經了解後，確認涉事為一條直徑400毫米食水供水管，用作供應食水予青衣一帶。在關上水掣後，現場已停止湧水。水務署工程團隊現正進行供水調度，預計除了翠怡花園外，其餘受影響屋苑可於凌晨2時起陸續恢復食水供應。署方已為受影響用戶提供臨時食水。

署方工程團隊正全力進行水管維修。由於更換涉事水管需時，正爭取於今日（8日）上午10時前恢復翠怡花園的食水供應。署方團隊會繼續與葵青民政事務處、關愛隊及屋苑管理處緊密聯繫，為受影響居民提供適切的協助。並就事件為市民帶來的不便表示抱歉。

青衣警署對開青衣鄉事會路爆水管，一片「黃河」澤國。（林振華攝）

此外，水務署現時派出水車，到青衣邨及翠怡花園暫時供應食水。



但除了水車停放的青衣邨及翠怡花園外，不少青衣居民均在網上社交平台，回覆帖文稱家中沒有食水供應。綜合居民所述，現時大王下村、藍田村、清輝新村、清譽新村、楓樹窩村、鹽田村、偉景花園以及青衣城等，均出現無食水供應情況。

有盈翠半島居民向《香港01》稱，晚上時份突然停水，落樓下青衣城的超級市場打算買樽裝水使用，但樽裝水幾乎全被掃光；而長發邨居民則指寓所有水供應，但邨內超市的樽裝水亦被搶購一空。

至於水車方面，其中一輛被派駐到青衣邨宜居樓對開，《香港01》於晚上11時45分到達視察，但只有幾個街坊落樓取水。

事發於周四晚上8時38分左右，青衣警署對開青衣鄉事會路爆水管，據報水深達半呎。現場可見，大量泥水湧出後，大面積淹浸附近一帶路面，一片「黃河」澤國，多人涉水而行出入警察宿舍，有人更用膠袋及保鮮紙包裹腳部以防弄濕；現場交通亦嚴重受阻。

水務署指，受事故影響，青衣鄉事會路(往青衣港鐵站方向)介乎涌美路與楓樹窩路之間的一段全線需要封閉，以配合緊急維修工程，駕駛人士請考慮改用其他道路。

水車抵達青衣邨準備供水予居民使用。(李家傑攝)

水務署水車抵達青衣邨，但只有少量居民落樓取水。(李家傑攝)

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