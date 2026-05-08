青衣爆水管│有居民洗碗時突停水　有人推車仔行10分鐘取水沖涼

周四（7日）晚上青衣警署外爆水管，馬路變成「澤國」，不單止阻塞道路，更令附近居民無食水用。水務署於周四晚上10時47分宣布，青衣區內現正進行緊急維修水管工程，現時區內處於水弱、或無水供應情況。預計青怡花園將於周五（8日）上午10時恢復供水、其餘屋苑預計凌晨2時陸續恢復；此外，水務署現時派出水車，到青衣邨及翠怡花園暫時供應食水。



青衣警署對開青衣鄉事會路爆水管，一片「黃河」澤國。（林振華攝）

但除了水車停放的青衣邨及翠怡花園外，不少青衣居民均在網上社交平台，回覆帖文稱家中沒有食水供應。綜合居民所述，現時大王下村、藍田村、清輝新村、清譽新村、楓樹窩村、鹽田村、偉景花園以及青衣城等，均出現無食水供應情況。



有少部份青衣邨居民，於周四晚上11時半到宜居樓對開停泊的水車取水。其中楊女士表示，晚上8時半左右，當時她正在洗碗，卻突然無水感到相當徬徨。她只好拖著「買菜車」落樓取了一桶水，先用作洗澡之用；

楊女士到水車取水。(李家傑攝)

家住大王下村的周先生，則推著手推車、帶同兩個水桶，步行10分鐘左右到青衣邨水車取水。他指，甫回家便發覺家中無食水供應，打算落樓下便利店買水用，但大樽的樽裝水早已缺貨。他家中兩人居住，故取了兩桶水「一人一桶」沖涼用。

周先生帶同手推車由大王下村步行到青衣邨取水。(李家傑攝)

至於青怡花園水車則較多人取水，約有30人左右帶同水桶排隊，情況未有混亂。

亦有盈翠半島居民向《香港01》稱，晚上時分突然停水，落樓下青衣城的超級市場打算買樽裝水使用，但樽裝水幾乎全被掃光；而長發邨居民則指寓所有水供應，但邨內超市的樽裝水亦被搶購一空。

青怡花園有大約30多名居民排隊取水。(李家傑攝)

事發於周四晚上8時38分左右，青衣警署對開青衣鄉事會路爆水管，據報水深達半呎。現場可見，大量泥水湧出後，大面積淹浸附近一帶路面，一片「黃河」澤國，多人涉水而行出入警察宿舍，有人更用膠袋及保鮮紙包裹腳部以防弄濕；現場交通亦嚴重受阻。

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