海關破兩毒案拘3人　夫婦住宅藏$110萬貨　抵港男行李運$720萬K仔

香港海關毒品調查科昨日（7日）偵破兩宗販毒案，人員在屯門碼頭一屋苑，截查一對均為29歲本地無業夫婦，在其私家車及住宅單位內，檢獲市值110萬元的霹靂可卡因及冰毒，估計兩人受販毒集團招攬，供應及分銷毒品予新界區用家。



另一宗案件則發生於香港國際機場，人員截查一名由英國倫敦經卡塔爾多哈飛抵本港的19歲外籍男子，在其寄艙行李檢查檢獲大批氯胺酮（俗稱K仔），市值約港幣720萬元。



海關在屯門碼頭附近住宅單位，檢獲霹靂可卡因、冰毒及一批毒品包裝工具。（陳浩然攝）

海關昨日上午於屯門碼頭區緝毒，在一個屋苑內截查一對29歲本地男女，並在其私家車內發現約5克懷疑霹靂可卡因，隨即拘捕兩人。關員其後押解該他們到附近一個住宅單位搜查，於單位內再發現約1公斤懷疑霹靂可卡因、30克懷疑冰毒及一批毒品包裝工具。

海關毒品調查第三組調查主任梁錦榮指，被捕男女報稱無業，相信他們是受販毒集團招攬，利用上述住宅單位儲存、包裝毒品後分銷。行動中檢獲的毒品市值約110萬元，海關估計是用來供應新界區的用家。據悉，被捕兩人為夫婦，租用涉案單位逾一年。

第二宗案件同樣發生於昨日，海關根據情報分析，在香港國際機場截查一名由英國倫敦，經卡塔爾多哈飛抵本港的外籍男子，檢查其寄艙行李，發現9包共重約18公斤的懷疑氯胺酮（俗稱K仔），市值約港幣720萬元。海關隨即以涉嫌「販運危險藥物」罪名拘捕該名外籍男子，其後人員在其行李中檢獲一支電子煙。

海關毒品調查科機場調查組調查主任梁暉誠指，被捕男子19歲，報稱自由工作者。案中販毒集團直接將氯胺酮毒品放入行李箱，僅用普通衣物覆蓋，不作其他掩飾，終被關員揭發及阻止毒品流入本港。

海關在機埸截查一名爪 英國經卡塔爾抵港的19歲外籍男子，在其寄艙行李搜出18公斤氯胺酮（K仔），市值約港幣 720 萬元。（陳浩然攝）

兩宗案件仍在調查中，不排除更多人被捕。海關表示，會留意販毒趨勢，全方位打擊販毒活動，並呼籲市民切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。 根據《進出口條例》，進口另類吸煙產品即屬違法，則可被罰款200萬元及監禁7年。

如市民有任何關於罪案舉報，市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。