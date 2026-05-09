有片︱深水埗3男MMA　黑衣男激戰父子打到金鏈跌落　3人齊被捕

網上流傳一條影片，顯示深水埗桂林街133至135號一間便利店對開發生打鬥案，一名非華裔男子身穿黑衣黑褲黑拖鞋和戴黑帽，和一名赤裸上身及赤腳的男子打架，黑衣男身材高大，打到一隻拖鞋飛脫，即使半裸男用上衣當作武器，都不敵對方。



另一名淺灰色上衣的男子加入戰團，和半裸男聯手打向黑衣男，灰衣男一度扯住黑衣男衣領，其他人見狀上前勸阻雙方，其間有人金鏈跌落，由其他人拾起，交還給半裸男，場面極度混亂，雙方事後繼續對峙，半裸男指罵黑衣男，黑衣男衣領明顯被扯鬆，事件引來多名途人圍觀。



一名非華裔男子身穿黑衣黑褲黑拖鞋和戴黑帽，和一名赤裸上身及赤腳的男子打架，黑衣男身材高大，打到一隻拖鞋飛脫。（Facebook群組「香港突發事故報料區」影片截圖）

另一名淺灰色上衣的男子加入戰團，和半裸男聯手打向黑衣男，其間有人金鏈跌落，由其他人拾起。（Facebook群組「香港突發事故報料區」影片截圖）

警方表示，昨日（8日）傍晚6時10分，一名61歲男子和另一名34歲男子在深水埗桂街林街133至135號因口角而發生爭執，另一名38歲男子見狀加入，3人隨即打鬥，警方接報到場，以涉嫌「在公眾地方打鬥」罪名拘捕3人，交由深水埗警區刑事調查隊第七隊跟進。

該名61歲男子頭腳受傷，至於涉案34歲男子胸腳受傷，同樣保持清醒﹛由救護車送往明愛醫院接受治理，該名名38歲男子則沒有受傷。

灰衣男一度扯住黑衣男衣領。（Facebook群組「香港突發事故報料區」影片截圖）

半裸男指罵黑衣男。（Facebook群組「香港突發事故報料區」影片截圖）

據了解，涉案61歲男子和38歲男子是父子，來自尼泊爾，均持本港身份證，至於被捕34歲非華裔男子持「行街紙」留港，事件起因懷疑和有人「手指指」有關。