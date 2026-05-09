葵涌車禍｜七旬保安捱過癌症拒退休　妻失支柱：𠵱家頭赤緊

葵涌石蔭藍田街昨日（8日）發生奪命意外。73歲李姓保安員，遭一輛倒駛的密斗貨車撞斃。死者一直為家庭操勞，捱過鼻咽癌化療，退休後再做保安謀生計，是妻子眼中的好丈夫、同事的好拍檔，如今猝然離世，家人既傷心又徬徨。患乳癌要覆診的李太頓失依靠，憂道：「𠵱家都頭赤緊。」



死者李生早年購入青衣邨一單位，家庭主要支出為日常生活費、差餉和管理費，惟管理費也要600元。（翁鈺輝攝）

李氏夫婦育2名子女，兒子40多歲，女兒已經出嫁。他們早年購入青衣邨一單位。李太指，丈夫早年做打鐵，其後轉做保安員，一直至退休之齡。退休後又轉到現時的公司繼續工作，現時是早班保安，返上午11點，放晚上7點；近日因另一位同事退休而提早上班。周日及假日會頂更，一日「直踩」12小時。李太形容丈夫「唔想停低，唔想休息」，因為「退休好悶，繼續做過日辰」；不過現職公司只可做到75歲，明年亦不能留下。而昨日原定6時左右收工，李太嘆說：「差個幾鐘都等唔到」。

至於涉事貨車司機，李太指丈夫與他互相認識，對方在工廈工作約8年。現階段家人也未知實際意外經過，只知道是貨車倒車時撞到李的頭部，卻不知道他何以蹲在地上；死者兒子表示待警方有進一步調查結果「一定會追究」。

李太續說，丈夫任職保安多年，為人友善、顧家、深受同事及工廈租戶歡迎。她表示同事「都好唔捨得佢」。丈夫8年前患上鼻咽癌，完成化療後他轉至涉事工廈工作；李太兩年前患上乳癌，現正治療中。兒子做廚房，但疫情後已經難有工作，加上要照顧她覆診，暫時仍然無業，只能依靠丈夫8000多元薪金及生果金「拉上補下」，現時頓失家庭經濟支柱。

葵涌藍田街30至38號金葵工業大廈卸貨區，一名保安遭貨車撞到，當場死亡，警員到場調查。（梁偉權攝）

警方經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」拘捕貨車38歲姓鄭男司機，他正被扣查。

消息指，事發時該工廈73歲姓李早更男保安員正在彎位蹲下，查看排水渠施工狀況，工廈一間紙品廠的貨車倒車進入大廈，意外撞到保安員並將他輾過；死者家屬趕到現場認屍。

紙品廠一名職員透露，涉事貨車司機30多歲，已為紙品廠工作「十年八載㗎喇」，熟悉現場運作；保安員則在該工廈工作約8年，職員亦與他相識。貨車當時是收工回到工廠，因卸貨區其中一邊平日長期有車停泊上落貨，故貨車要倒車才可進入泊位，懷疑事發時司機未感看見保安員，結果意外將他撞到。

案件交由新界南總區交通部特別調查隊跟進，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 1346與調查人員聯絡。

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葵涌藍田街30至38號金葵工業大廈卸貨區，一名保安遭貨車撞到，當場死亡，警員到場調查。據了解，貨車原擬倒車泊入車位（箭嘴示），其間意外撞到保安員。（梁偉權攝）