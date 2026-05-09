27歲男藉詞出糧等騙銀行卡後提款　聞事主報案再冒警行騙終落網

有騙徒透過社交媒體招聘廣告，訛稱為應徵者安排出糧及申請強積金等，騙取對方的個人和銀行戶口資料，及提款卡和相關密碼等，並用取得的銀行卡提取款項。騙徒更在受害人透露已報案後，假冒警察取對方交出信用卡並再次提款。警方經調查後拘捕涉案27歲男子，起回約13萬元現金。



一名男子訛稱為求職者安排出糧及申請強積金等，騙取對方個人和銀行戶口資料、提款卡及相關密碼等，用取得的銀行卡提款，並在受害人表示報警後，再冒警騙去對方的信用卡及提款。警方拘捕該名騙徒，並在其住所起回約13萬元現金。（警方提供）

警方表示，早前接獲報案指有人透過社交媒體招聘廣告，藉為應徵者登記、辦理出糧安排、申請強積金和購買勞工保險等名義，向受害人索取身份證明文件、銀行戶口資料、提款卡及相關密碼等個人敏感財務資料。

其中一名受害人將銀行卡交予騙徒後，騙徒便提取相關戶口的存款。人員經初步調查後，暫時錄得最少3宗有關個案。

其中一名受害人損失高達21萬元。他其後向騙徒透露已向警方報案，騙徒於是冒充警務人員，並以調查案件為由，誘使該名受害人交出信用卡作調查之用，再用信用卡提款。

一名男子訛稱為求職者安排出糧及申請強積金等，騙取對方個人和銀行戶口資料、提款卡及相關密碼等，用取得的銀行卡提款，並在受害人表示報警後，再冒警騙去對方的信用卡及提款。警方拘捕該名騙徒，並在其住所起回約13萬元現金。（警方提供）

警方透過翻查包括「銳眼」計劃的閉路電視片段及經情報分析後，昨日（8日）在元朗區拘捕一名27歲本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「冒充警務人員」，他現正被扣查。人員其後在被捕人家中起回現金約13萬元。案件交由旺角警區刑事調查隊第十隊跟進。

警方呼籲市民切勿輕易將個人資料包括身份證明文件、銀行資料、提款卡、信用卡及相關密碼等交予第三方，以免墮入騙局。