天眼直擊｜田灣住廈天降未熄煙蒂冒火花　平台戶控訴：好危險好嬲

大埔宏福苑大火至今近半年仍歷歷在目，雖然確實起火原因未明，但已引起社會對「未熄煙蒂」的顧慮；3月底亦有一名男子掉煙蒂落街被捕。今日（11日）Threads瘋傳一則帖文，影片可見有未熄煙蒂從大廈高處跌落平台，火花四起，引起熱議。



《香港01》聯絡上女帖主，她指入住僅一個月已有十多支煙蒂從天而降，昨晚（10日）則第一次出現未熄煙蒂，不但影響她使用平台，更不敢將飼養的愛龜放出平台，直斥「好危險又好嬲」，她已向管理處反映，不排除會報警求助。



天眼影片可見，煙蒂跌落平台地面時，冒出火花及火光。（Threads影片截圖 / 受訪者授權使用）

帖主與男朋友約一個月前，開始租住香港仔田灣嘉禾街一大廈低層連平台單位，入住後隨即發現「每日都有人掉煙頭落嚟我哋平台」，但過去發現的全是已熄煙蒂，一個月來已累積多達十多支，為此安裝兩個閉路電視鏡頭監察。

直至昨晚，她又再聞到「燶味」，查看下竟發現有未熄煙蒂掉下，「今次仲要係未熄就掉落嚟，明顯有火花，如果掉中（人）好大鑊喎！」根據其天眼影片可見，煙蒂跌落平台地面時，冒出火花及火光。

帖主稱，有關香煙品牌至少有3款，不排除不止一戶缺德，她亦已不止一次向管理處反映，大堂亦已張貼告示，但情況一直未見改善。帖主續指，收集更多證據後，不排除報警求助，「成件事超唔文明，好危險又好嬲！」

天眼影片可見，煙蒂跌落平台地面時，冒出火花及火光。（Threads影片截圖 / 受訪者授權使用）

帖文亦引起網民熱議，有人直言「𠵱件事好嚴重，隨時引致火警」，並提及早前觀塘一名男子被拍到隨手掉煙蒂落街而被捕，建議帖主報警；亦有不少人認為平台戶風險極高，「煙頭係其中一件垃圾，有啲人會掉廁紙，掉玻璃樽落街都試過」，只能避之則吉。