秀茂坪寶琳路貨車與九巴相撞後翻側路中　10人受傷包括兩車司機

秀茂坪發生交通意外。今日（12日）早上6時20分，正值上班返學繁忙時段，一輛密斗貨車沿寶琳路上斜，右轉入寶達商場時，與一輛沿路落斜的雙層九巴相撞。貨車繼而翻側180度調頭，巴士亦再撞落交通燈。



貨車司機自行爬出車外，另外巴士司機及3男5女乘客均受輕傷。救護員接報到場，即場為傷者包紮及分流，兩車共10名傷者其後送往聯合醫院進一步治理；警方正調查車禍原因。



貨車翻側後，司機自行爬出車。（小紅書圖片）

九巴車頭擋風玻璃碎裂。

現場消息指，密斗貨車沿寶琳路上斜右轉入寶達邨，與對面線落斜的九巴相撞。貨車當場翻側，九巴則失控撞向交通燈柱。意外造成10人受傷，初步懷疑事故涉及有人看錯「孭仔燈」訊號所致。

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網上圖片和影片，貨車翻側在黃色方格路口，左邊車身損毀；九巴停在旁邊，車頭車門位置嚴重損毀。其他駕駛者在網上留言：「炒車」、「無路行」、「成條路塞晒」。

九巴回覆查詢稱，今晨6時許，九巴一輛路線600巴士駛至寶琳路近寶達邨時，與一輛貨車發生交通事故，巴士上8名乘客及車長受輕傷。九巴已派員慰問傷者。

調查顯示，巴士當時正遵守綠色交通燈號駛過路口，貨車則在對面行車線衝紅燈右轉。九巴會配合警方調查。

貨車翻側在黃色方格路口，九巴停在旁邊。（網上圖片）

九巴車頭車門位置嚴重損毀。（網上圖片）

貨車司機等候治理。