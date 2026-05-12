銅鑼灣大廈魚缸疑遭人倒入洗衣粉　飼主換水救魚　警列虐待動物

銅鑼灣禮頓道禮智大廈，今日（12日）上午10時，警方接報有人將洗衣粉倒入多個魚缸。人員到場調查，發現大廈門口旁邊3個魚缸均有泡沫，地上遺有白色粉末，內裡的錦鯉無恙；飼主亦是大廈立案法團主席已經換水救魚，警方列殘酷虐待動物，聯絡愛護動物協會到場協助，暫未有人被捕。



警方表示，人員接報到場後發現該些魚缸內共有約17條魚。案件交由灣仔警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。該些魚已交由報案的法團主席照顧。據知，經檢查後，所有錦鯉健康，相信地上白色粉末為洗衣粉。

現場共有3個魚缸，幸魚兒無恙。（黃偉民攝）

現場共有3個魚缸，幸魚兒無恙。（黃偉民攝）

現場是禮頓道禮智大廈地下，大廈有4位業主立案法團主席，杜先生是其中一位。他在大廈地下門口旁邊放有3個魚缸，今早他發現魚缸有疑是洗衣粉造成的白泡沫，懷疑有人存心毒害魚兒，連忙換水及報警。

警員在場調查。（黃偉民攝）

杜先生指多次被人丟煙蒂等破壞魚缸。（黃偉民攝）

杜先生懷疑事件與大廈一名劏房住戶有關。他表示，早年接獲住戶投訴，指該名劏房男在後樓梯抽煙，他跟進後即予以勸止。不料對方不理會，還以粗言穢語威嚇，他於是報警。

杜生懷疑自此種下積怨，他飼養的三缸魚不斷被人毀壞：「成日丟煙頭落去，（發生幾多次？）10次。呢個缸存在5年，啲魚耐唔耐死下又加返啲，5年來不斷發生；過濾箱亦畀人移動，出口啲水漏出來。」可惜苦無證據，一直未能處理。

杜生續稱，今早9時半落樓，發現魚缸全都是泡，地下遺下梘粉痕跡。他連忙加水沖淡「溝咗10桶水龍頭水入去，希望稀釋佢，洗曬啲過濾。」他指飼養的魚包括金銀鱗錦鯉，價值約400元一條。