米蘭抵港旅客貓糧掩飾藏$970萬K仔　30歲馬拉「飛機豬」被捕

警方毒品調查科經深入調查，鎖定一個跨境販毒集團，於昨日（11日）在香港國際機場展開行動，在入境大堂內截查一名由意大利米蘭抵港的30歲馬來西亞籍男子，並在其行李中搜出9包共重25公斤的懷疑氯胺酮，市值約港幣970萬元。警方以「販運危險藥物」將他拘捕。



警方昨日（11日）在香港國際機場入境大堂截查一名由意大利米蘭抵港的30歲馬來西亞籍男子。（黃偉民攝）

經過調查後，警方相信有販毒集團在社交平台招募俗稱「飛機豬」的販毒成員，安排他們到歐洲提取毒品，再偷運入香港。從證物可見，被捕人以貓糧掩飾毒品。

毒品調查科行動組高級督察陳源勳指，該名被捕馬來西亞籍男子持外國護照入境，他現正被警方拘查，稍後將被暫控一項「販運危險藥物」罪，明日（13日）早上在西九龍裁判法院提堂。據知，如成功運送毒品，可得報酬2萬至3萬元。

警方呼籲，販毒集團往往以免費旅遊或報酬作為招徠，吸引或招募人士加入「毒品旅行團」，成為「飛機豬」，到海外國家或地區偷運毒品進入香港。市民不應輕易相信聲稱「搵快錢」的工作，因為世界上並沒有免費午餐。警方強調，參與販毒活動只會斷送前途，影響一生。

警方重申，以任何形式協助販毒均屬違法，販毒屬於嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁；而由其他國家或地區將毒品以任何方式販運進來香港案件，法庭在判刑時，會此情況作為加刑因素，市民切勿以身試法。