牛頭角的士奪命車禍｜38歲女雙腳斷開慘死　昏迷女途人右腳甩脫

牛頭角今午（13日）約1時50分發生奪命車禍，一輛的士駛至彩霞道休憩處對開時，失控鏟上行人路撞到兩名女途人，其中一人傷重不治；連同的士司機及兩名乘客，共造成1死4傷。據了解，兩名女途人為醫院同事，38歲姓徐女死者雙腳被撞至斷開，昏迷31歲姓徐女傷者則右腳甩脫。



牛頭角彩霞道休憩處對開發生奪命車禍，一輛載有兩名乘客之的士，疑失控剷上行人路撞到兩名女途人，意外造成1死4傷，救護員在現場檢回死傷者的斷肢。（馬耀文攝）

網上流傳影片，拍攝到事發後消防及救護員在場救援的情況。當時救護員為一名傷者即場心外壓急救，並為另一名倒地傷者包紮。現場氣氛緊張，拍片者直言：「好大劑啊！」

救援人員將兩名昏迷女途人，分別送往聯合醫院及伊利沙伯醫院搶救，其中送聯合醫院的38歲姓徐女途人雙腳甩脫，經搶救後不治；另一名31歲姓徐女途人右腳甩脫。62歲姓楊男乘客胸及腳、62歲姓馬女乘客胸、背及頸傷，亦分別送聯合醫院和伊利沙伯醫院治理。消息指，懷疑的士煞車失靈釀禍。

一輛的士駛至彩霞道休憩處對開時，失控鏟上行人路，釀成1死4傷慘劇。其中死者雙腳被撞至斷開；另一名重傷昏迷女途人則右腳甩脫。（fb馬路的事討論區/鄭俊朗）

運輸署表示，政府十分重視道路安全及駕駛者的身體狀況。為進一步保障道路使用者安全，早前就《道路交通(駕駛執照)規例》(第374B章)對駕駛執照申請人／持有人體格證明的要求及機制進行檢討，建議提高商用車司機的體格證明要求，並將商用車司機提交體格檢驗證明書的年齡門檻由70歲降低至65歲，並縮短其駕駛執照有效期。

政府正小心審視各持份者的意見，以敲定細節及優化立法建議；並繼續積極進行法例草擬及各項相關籌備工作，以爭取在今年下半年向立法會提交經優化的立法建議，提升整體道路安全水平。