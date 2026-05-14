荃灣單位淪為毒窟　警拘17男女　檢$5.5萬可卡因、海洛英等毒品

荃灣警區特別職務隊、荃灣警區反三合會行動組及荃灣警區重案組人員根據線報及經深入調查，昨日（13日）在區內進行打擊毒品行動，突擊搜查河背街一單位。調查後，人員拘捕兩名分別41及54歲的本地男子，涉嫌「經營毒窟」及「販運危險藥物」；另外12名本地男子及3名本地女子，年齡介乎44至70歲，則涉嫌「服食或注射危險藥物」被捕，其中一男一女亦同時涉嫌「未能出示身份證明文件」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。



人員共檢獲約37克懷疑可卡因、39克懷疑海洛英、75粒懷疑咪達唑侖（藍精靈）及一批懷疑吸食毒品工具，包括冰壺、錫紙及打火機等。行動中檢獲的毒品總市值約5.5萬元。



警方拘捕兩名分別41及54歲的本地男子，涉嫌「經營毒窟」及「販運危險藥物」；另外12名本地男子及3名本地女子，年齡介乎44至70歲，則涉嫌「服食或注射危險藥物」被捕。（警方提供）

警方一共拘捕17名男女。（警方提供）

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款五百萬元及終身監禁。任何人如開設或經營煙窟，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元和監禁15年。任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬元及監禁7年。警方呼籲市民切勿以身試法。