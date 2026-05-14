金鐘麥當勞內地男遭制服　網上揚言來港輕生　身藏火機、汽油被捕

社交平台 Threads 今日（14日）流傳金鐘一間麥當勞內一名內地男子，遭大批警員制服。警方表示，警方早前留意到有人在社交網站透露計劃到香港自殺。人員經調查後，今日中午約12時半於中區金鐘道一食肆發現一名34歲內地男子，並從其身上檢獲一個打火機和懷疑易燃液體，遂拘捕該名男子涉嫌「管有任何物品意圖摧毁或損壞財產」，他現正被扣留調查。案件交由港島總區重案組跟進。案件中無人受傷，毋須疏散。



據了解，該男子持雙程證，身上發現的可疑液體懷疑是汽油，警方正調查藏有相關物品的意圖。



社交平台Threads有帖文指金鐘麥當勞有內地人被捕。（Threads@ctb_route.41a（YouTube HKtranschola））

Threads 帖文照片所見，多名配備戰術背心及裝備的警員正採取行動，在餐廳座位區位置合力制服一名男子。當時餐廳內仍有食客在座，桌上留有未吃完的食物，情況混亂。其後現場被圍封，多名軍裝警員及餐廳職員在場戒備，有不少食客在旁圍觀。



社交平台Threads有帖文指金鐘麥當勞有內地人被捕。（Threads@ctb_route.41a（YouTube HKtranschola））

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