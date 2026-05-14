長青公路車禍｜順豐司機被捕　撞斃青馬男職員　5傷包括4韓國遊客

長青公路近青馬大橋、青衣西北交匯處，今午（14日）發生3車相撞的致命車禍，1死5傷，當中一輛順豐物流貨車撞斃一名處理故障七人車的青馬管制區姓何（64歲）男職員。



據了解，順豐貨車姓袁（52歲）男司機，涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」罪名被捕，現正被扣留調查。而5名傷者均為七人車人士，包括姓葉（52歲）男司機及其車上4名年齡介乎36歲至46歲韓國籍遊客，他們分別頭頸及手腳受輕傷，均清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。



新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 1348與調查人員聯絡。



長青公路有順豐貨車、工程車及七人車相撞。青馬管制區男職員倒臥在貨車左後方車底，最終送院不治。（網上影片截圖）

車禍發生於傍晚約5時18分，一輛順豐物流公司貨車、一輛工程車及一輛七人車，在長青公路近青衣西北交匯處附近相撞。意外造成6人受傷，其中青馬管制區一名姓何男職員昏迷，由救護車送往瑪嘉烈醫院搶救後不治；其餘輕傷者全是七人車人士。

據了解，死者為青馬管制區一名交通督道員，2008年入職；他與前妻育有兩名子女，離異後再無聯絡，何男獨居，另有一名胞弟。消息稱。事發時，七人車疑因爆胎故障，停於路邊；何男遂奉召駕駛工程巡邏車到場處理，惟落車後上前了解期間，僅幾分鐘內即被駛至的順豐貨車撞飛，倒臥在貨車左後方車底，最終送院不治。

順豐香港回覆查詢時表示，今天下午5時許收到通知，指有公司貨車於青衣西北交匯處涉及一宗交通意外，公司正了解事件及全力協助警方調查。由於事件正由警方處理，暫不便透露詳情。

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運輸署較早前表示，非常關注是次意外，深表難過，並向死者家屬致以最深切慰問。署方已敦促營辦商全力為死者家屬，提供一切必要的協助和支援。署方稱，事發時，一輛私家車停在長青公路往九龍方向慢線上，該名員工前往現場了解及提供協助。

初步調查顯示，意外現場附近的行車線管制燈號已亮起紅色交叉，顯示該段慢線已封閉。此外，該名員工已穿着反光衣，並遵從營辦商制定的指引。停在私家車後的巡邏車亦一直有啟動車頂上的提示閃燈。

運輸署發言人強調，署方非常重視工作安全，一直嚴格要求營辦商遵守安全工作指引，並會盡快與營辦商跟進加強安全措施。警方正調查事故原因。運輸署已要求營辦商提交詳細報告，並全面配合警方調查。署方會按報告結果作適當跟進。