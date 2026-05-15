東涌奪命火｜獨居婦曾堆積雜物垃圾　法團主席：今日消防入唔到去

東涌今日（15日）凌晨發生奪命火警，裕東苑喜東閣一個中層單位冒煙起火，消防員在火場內發現一具女性遺體。大廈街坊對事件表示婉惜，指單位住有一名老婦，過去因為她將雜物堆放至公共通道而備受關注，其後獲社工輔導有所改善；但單位囤積問題仍然嚴重，據了解火警發生時消防員未能順利入屋救援。



警方及消防員仍然調查火警起因，初步不排除是插住拖板的電器起火。現場消息稱，單位雜物堆積如山，女死者被發現倒臥房間內。

起火單位外的走廊放有一個大型垃圾桶。

裕東苑業主立案法團主席周女士稱，死者姓石，是一名獨居長者，入住多年。據知她有家人，但鮮有來往。周說以往單位內外均堆積雜物，又有漏水情況影響其他居民；約4年前法團介入處理，但石婆婆十分抗拒，其後獲社工協助，情況才有所改善。

周說：「佢（死者）鍾意將雜物堆積，搵過社工、新生精神康復會，溝通到，就唔再放雜物出嚟，生活正常番，我哋都放心好多。」此後石婆婆態度明顯轉變，不再於公共地方堆放雜物，生活漸回正軌，社工亦一直跟進其個案。

不過，周女士坦言雖然公共空間情況獲改善，但單位內的狀況她不清楚，說：「消防今日話入唔到去。」周女士對石婆婆離世感到惋惜，現正積極聯絡婆婆的家人，並關注後續處理工作。

業主立案法團主席周女士稱，婆婆經社工協助下，堆積雜物的情況明顯有改善。

涉事單位冒出大量濃煙。（Threads@hei.030_圖片）