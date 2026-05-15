啟晴邨單位昨日失火　消防救出15隻貓　4隻虛弱需放氧氣箱治療

啟德啟晴邨滿晴樓一單位，昨日（14日）下午5時27分發生火警，消防動用一隊煙帽隊及一條喉將火救熄，約150名居民自行疏散，幸無人受傷；初步懷疑單位拖板起火。



火警中，消防在涉事單位內一共救出15隻貓，交由愛協處理。貓隻全部生還，未見嚴重燒傷，惟其中4隻身體較虛弱，需放在氧氣箱作進一步治療，持續觀察。愛協正與貓主保持密切聯絡。



消防救出15隻貓。（愛協提供）

愛協表示，消防員於涉事單位內救出15隻貓，愛協督察接獲消防處轉介後，愛協督察隨即將該批貓隻送往愛協灣仔中心醫院，交由獸醫團隊進行緊急治療。

15隻貓全部生還，暫時未見有嚴重燒傷情況。不過，其中4隻貓身體比較虛弱，現時需要在氧氣箱內接受進一步觀察同治療。愛協提醒，即使寵物在獲救後表面看似並無異樣，於暴露於火場後仍須持續觀察至少72小時。

由濃煙及有毒氣體引致的健康影響，往往會延遲出現，因此所有獲救貓隻現階段仍需接受密切觀察。愛協將繼續協助跟進有關動物的治療及觀察工作，並與貓隻主人保持密切聯絡。

消防在起火單位救出15隻貓。（愛協提供）

消防在起火單位救出15隻貓。（愛協提供）

消防在起火單位救出15隻貓。（愛協提供）