啟晴邨單位昨日失火 消防救出15隻貓 4隻虛弱需放氧氣箱治療
撰文：凌逸德
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啟德啟晴邨滿晴樓一單位，昨日（14日）下午5時27分發生火警，消防動用一隊煙帽隊及一條喉將火救熄，約150名居民自行疏散，幸無人受傷；初步懷疑單位拖板起火。
火警中，消防在涉事單位內一共救出15隻貓，交由愛協處理。貓隻全部生還，未見嚴重燒傷，惟其中4隻身體較虛弱，需放在氧氣箱作進一步治療，持續觀察。愛協正與貓主保持密切聯絡。
愛協表示，消防員於涉事單位內救出15隻貓，愛協督察接獲消防處轉介後，愛協督察隨即將該批貓隻送往愛協灣仔中心醫院，交由獸醫團隊進行緊急治療。
15隻貓全部生還，暫時未見有嚴重燒傷情況。不過，其中4隻貓身體比較虛弱，現時需要在氧氣箱內接受進一步觀察同治療。愛協提醒，即使寵物在獲救後表面看似並無異樣，於暴露於火場後仍須持續觀察至少72小時。
由濃煙及有毒氣體引致的健康影響，往往會延遲出現，因此所有獲救貓隻現階段仍需接受密切觀察。愛協將繼續協助跟進有關動物的治療及觀察工作，並與貓隻主人保持密切聯絡。
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