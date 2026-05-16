美東邨重建地盤工業意外　男工下顎撼工作平台遺血洞　一度昏迷

黃大仙今日（16日）發生工業意外。下午約4時06分，一名36歲姓薛男工人在東頭村道180號美東邨（舊部分）公營房屋重建地盤受傷失去知覺，同事揭發後報警求助。救援人員趕至，事主昏迷由救護員送往伊利沙伯醫院搶救，抵院時要戴上氧氣罩、頸箍及頭部固定器，右邊面部近下巴位置留有一個血洞。



現場消息指，意外涉及地盤「鐵模」；有工人表示當時聽到巨響。警方經初步調查後，相信薛男當時正嘗試固定工作平台，其間下顎擊中平台後暈倒，他送院經治理後回復清醒。工業傷亡權益會派員到醫院了解及協助家屬。



房屋署表示，當時工人懷疑在進行大樓外牆掛籠調整工序，傷者目前情況穩定。承建商中國建築工程（香港）有限公司亦已立刻暫停地盤所有工程，署方督促承建商嚴肅跟進，要求承建商盡快向涉事工友的家屬提供適切協助。



美東邨（舊部分）公營房屋重建地盤發生工業意外，一名男工人昏迷被送到伊利沙伯醫院搶救，其右邊面部近下巴留有一個血洞。

房屋署表示，非常關注今次事故，並向傷者家屬致以最深切的慰問。有關地盤為房委會於美東邨的公營房屋發展項目，現正進行上蓋工程。承建商中國建築工程（香港）有限公司亦已立刻暫停地盤所有工程，房屋署駐地盤人員已立即跟進，到醫院了解情況，並向管理層報告了有關事故。

據該署了解，事故大約下午4時發生，有關工人懷疑在進行大樓外牆掛籠調整工序期間受傷。於事故發生後，地盤人員即時召喚救護車將傷者送院，有關工人現正留院醫治，情況穩定。

警方到場調查工業意外。（王譯揚攝）

房屋署續稱，警方、消防處及勞工處已隨即到場調查，房屋署亦主動積極展開跟進。事故原因仍在調查當中，一旦發現承建商有任何不當之處，相關情況將如實反映於其表現報告中，可能影響其日後競投房委會工程的機會。

署方會檢視其他房委會地盤類似工序的安全情況，同時會盡快安排與承建商進行會面，要求承建商提交詳細的調查報告，以及將要加強的安全管理措施，以防止類似事故再次發生。房屋署會督促承建商嚴肅，亦要求承建商盡快向涉事工友的家屬提供適切協助。