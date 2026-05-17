大埔鐵騎撞8米樹枝奪命　路政:上月檢查無異樣　疑因天雨陣風斷裂

大埔昨晚（16日）發生致命車禍，一輛沿完善路駛往九龍方向的電單車，在元洲仔公園附近疑收掣不及猛撞路中樹椏，38歲歐姓鐵騎士頭部重創，送院搶救不治。



路政署今日（17日）表示，對事件深表難過，並向家屬致以深切慰問。斷裂相思樹枝長約8米，署方承辦商曾於3月及4月作例行檢查，該樹被評為狀況尚可，並無異樣，相信今次因天雨及陣風，導致樹幹內部腐爛位置突然斷裂肇禍。署方今日會完成檢視涉事斜坡及鄰近所有樹木，如發現有問題會立即安排移除，以確保安全。



涉事大樹有8米長樹枝斷裂。（陳永武攝）

路政署指，昨晚（5月16日）11時許接獲通報，大埔完善路往吐露港方向有樹枝斷裂跌落路面，一名電單車駕駛者駛經現場撞上斷枝發生意外，送院後證實不治。署方對此深表難過，並向家屬致以深切慰問。

署方接報後即時到場檢查，確認涉事樹木為轄下一棵相思樹，斷裂樹枝長約8米、直徑約0.15米。經初步評估，相信樹幹因天雨及陣風導致其內部腐爛位置突然斷裂，確實樹枝斷裂原因有待進一步詳細檢查確定。

路政署承辦商曾於3月初及4月中，作雨季前的例行檢查，該樹被評為狀況尚可，並無異樣。署方今日會完成檢視涉事斜坡及鄰近斜坡所有樹木，如發現有問題樹木，會立即安排移除，以確保公衆安全。

涉事電單車翻倒路中。（陳永武攝）

意外發生於昨晚約10時32分，38歲姓歐男子駕駛電單車，沿完善路往沙田方向行駛；當駛至吐露港公路、近元洲仔公園附近時，懷疑收掣不及撞向路邊塌樹。歐男頭部受傷，昏迷被送往那打素醫院治理，晚上11時29分證實死亡。

新界北總區交通部特別調查隊第二隊正跟進調查案件。警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 3860與調查人員聯絡。

涉事電單車翻倒路中。（陳永武攝）