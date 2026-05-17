長沙灣追拍巴士意外｜影片揭多人站馬路　少年遭車撞巨響嚇煞途人

長沙灣道怡靖苑對開今午（17日）有一名16歲「巴士迷」少年，疑追拍巴士期間，被一輛藍色私家車撞倒受傷。據了解，該巴士貼有女子組合COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）的首支個人單曲廣告。



車禍一刻片段曝光，可見多名「巴士迷」站在長沙灣道路中分隔花槽對開馬路，涉事藍色私家車駛至，隨即傳一聲巨響。鏡頭一轉，已看到一名身穿白衫、孭黑色背囊的少年倒地，群眾嚇得嘩然大叫，有人驚呼：「大X鑊喇！」私家車上的一名女乘客立即落車查看，受傷少年則緩緩起身，在場不少「巴士迷」亦慌忙跑回行人路上。



片段可見，一批「巴士迷」站在長沙灣道近怡靖苑路中花槽對開，當時涉事穿白衫、孭黑色背囊的少年（左）在馬路中。（車cam L（香港群組）/ Chan Kenny 影片截圖）

片段引起網民熱議，有網民不值巴士迷所為，批評「真係累死個司機」、「好心拉晒佢哋啦」、「危險過馬路位位$2,000」；另有人慶幸不是涉及大型車輛，替少年抹一額汁，「好彩唔係貨櫃車。」

藍色私家車駛至，傳出一聲巨響後，已見少年捱撞倒地，群眾頓時嚇得嘩然大叫。（車cam L（香港群組）/ Chan Kenny 影片截圖）

藍色私家車駛至，傳出一聲巨響後，已見少年捱撞倒地，群眾頓時嚇得嘩然大叫。（車cam L（香港群組）/ Chan Kenny 影片截圖）

事發於今日（17日）下午約3時16分，一名16歲少年在長沙灣道近怡靖苑對開，被一輛西行的藍色私家車撞倒。少年膝蓋受傷，清醒由救護車送往明愛醫院治理；事後姓許（35歲）司機在場助查。警方正調查意外原因。

據了解，少年當時曾踏上路中花槽過路，疑為追拍一輛九巴。消息稱，有關巴士為Enviro500 MMC 12m（編號 ATENU1466），其車身廣告現正貼有女子組合COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）的首支個人單曲廣告。

少年被一輛私家車撞傷。（是日快快-巴士即日相 Facebook）

少年被一輛私家車撞傷，送院治理。（是日快快-巴士即日相 Facebook）

消息稱，少年疑為影巴士而發生意外。有關巴士其車身貼有女子組合COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）的首支個人單曲廣告。（巴士迷俱樂部 / Jason Lee）