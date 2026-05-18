屯門友愛路車禍｜警拘2男　半昏迷搶軚男涉企圖傷人　司機仍蹤杳

屯門友愛路今早（18日）發生交通意外，據報一名男子持刀搶軚、阻止一輛私家車開行，最終私家車撞欄，持刀男飛墮地上受傷，司機棄車逃去。警方到場後在涉事私家車上，據悉檢獲逾200枚懷疑是依托咪酯的煙彈，並在路邊花槽檢獲一把30厘米長的牛肉刀。



至於持刀搶軚的29歲姓葉男子，胸口及左腳受傷，半昏迷被送往屯門醫院，涉嫌企圖傷人被捕。下午約3時，警方再在青山區內，拘捕另一名31歲姓陳男子，涉嫌串謀傷人；兩人均正被扣查。案件暫列企圖傷人、串謀傷人、狂亂駕駛及販運危險藥物，交由屯門警區反三合會行動組第一隊跟進。警方正調查私家車司機身份及去向。



私家車剷上花槽，車頭凹陷。（蔡正邦攝）

據報，事發時私家車友愛路往屯門鄉事會路方向行駛，其間葉男和陳男走近，其中一人持刀。葉男企圖搶軚，被私家車拖行約200米後，私家車撞向欄杆，葉男倒地受傷，私家車司機棄車而逃；陳男亦逃去，至今日下午被捕。

救護員在場替傷者急救。（Facebook「屯門友」圖片）

案發在今早約9時24分，網上流傳一段車Cam片段，拍攝到事發的情況，當時私家車正在行駛，一名男子半身「掛」在司機門疑似搶軚，相當驚險。

有目擊者稱，事發前涉事私家車停在友愛邨愛德樓對開彎位，兩名男子與車上司機糾纏。私家車開行時，當中一人捉住軚盤，另一人從後追上，行駛約200米後司機扭右剷上花槽撞欄杆，該名搶軚的男子倒在約3米外地上受傷，手上的牛肉刀飛到附近花槽。

警方在路邊花槽檢獲牛肉刀。（蔡正邦攝）