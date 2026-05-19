九龍城冷氣工墮斃｜疑無安全措施穿膠鞋爬窗跣腳　遺下妻子6歲兒

九龍城衙前塱道56至66號屋苑「御門．前」今午（19日）發生奪命工業意外，38歲姓殷男冷氣工，疑維修冷氣期間墮樓，送院不治。據了解，殷男為冷氣師傅，當時偕徒弟在場工作，他穿洞洞膠鞋、沒有保護措施下爬出氣窗外，疑跣腳墮樓喪生。



據了解，殷男是家中經濟支柱，遺下家庭主婦妻子和年僅6歲的兒子，家人「好擔心唔知點話畀個仔知」、「點讓小朋友知道呢件事」。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文事後趕到廣華醫院，接觸死者家屬提供協助。她表示，家屬面對相當大的情緒及經濟壓力。



現場是九龍城衙前塱道「御門．前」，警方在場調查。（翁鈺輝攝）

事發在今日（19日）中午約12時19分，殷男被發現在衙前塱道56至66號「御門．前」高處墮下，倒臥平台；他由救護車送往廣華醫院搶救後，下午1時34分證實不治。勞工處接報後即時派員到場，正調查意外原因。

消息指，殷男屬「判頭」，自行接單工作。昨日（18日）已帶徒弟到涉事單位檢查，發現冷氣機件有問題，今日兩師徒再到場維修。該單位沒有為此搭棚，徒弟負責搬運及遞上工具，殷男則在沒有安全措施的情況下，腳穿洞洞膠鞋從單位廁所爬出氣窗外更換零件，疑跣腳發生意外。

警方在場調查。（翁鈺輝攝）

蕭倩文指出，5月至今半個多月，本港已發生多宗致命工業意外，造成最少5名工人死亡，工權會對此感到非常難過。她促請各個負責的部門做好調查及安全教育，以免同類意外再次發生。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文趕抵醫院協助死者家屬。（左朗星攝）

香港空調製冷業職工總會深感悲痛，向死者家屬致以最深切慰問。總會指，根據現行指引，僱主必須為從事高空工作的僱員提供安全的作業環境、合適的工作平台或安全吊帶。另外，天文台今日中午發出黃色暴雨警告，根據勞工處指引應盡快停止戶外工作。

總會促請勞工處及警方徹底徹查意外成因，包括僱主有否提供安全裝備、現場有否足夠防墮措施，並盡快公布調查結果；並要求當局做好善後，包括協助死者家屬申領賠償及提供心理輔導。會方亦強烈呼籲，今後所有涉及外牆的高空冷氣工程，業主或租戶必須配合，要求工人佩戴安全帶，或提供穩固的繫穩點；政府亦應加強宣傳教育，多管齊下共同合作，避免悲劇重演。

現場是九龍城衙前塱道「御門．前」，警方在場調查。（翁鈺輝攝）

香港打銅鐵器冷氣工程從業員職工會，亦向逝者家屬表達深切哀悼與誠摯慰問，並指意外顯示部分承建商及前線人員，在安全意識與規範執行上的不足。冷氣安裝、維修及移機屬高危高空工序，呼籲：

1. 嚴守資格與合規：工程必須由註冊小型工程承建商負責，從業員必須持有有效平安卡並完成合規高空作業訓練，絕不容許無資格人員、黑工頂替上陣。

2. 強制落實防墜保護：高空作業必須全程正確佩戴合規安全帶、安全繩及可靠錨點，嚴禁站立冷氣機外殼、徒手攀爬、無保護外牆移動等玩命行為。

3. 規範設備與工序：重型冷氣機必須使用吊船、工作台或機械吊運，嚴禁人力硬搬、徒手托舉冒險移位，杜絕因人手失誤墮物或墮人。

4. 嚴守天氣與環境限制：大風、暴雨、雷暴警告或地面風速超過每秒10米，必須立即停工，絕不心存僥倖。

5. 強化監管與應急：現場必須有安全監督、足夠應急通訊及救援準備，僱主須履行職安健責任，完善風險評估及工作程序，杜絕單人無保護高空作業。

6. 全力支持徹查與追責：工會強烈要求勞工處、警方全速徹查意外成因，依法追究相關責任，並發出職安警示，堵塞監管漏洞，避免同類悲劇重演。