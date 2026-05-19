校巴撞斃鐵騎士│23歲死者土生土長讀大學　逾百親友醫院悼念

九龍城周二（19日）發生致命車禍，傍晚5時34分，一輛電單車沿界限街東行，途近書院道交界時，疑與一輛校巴相撞。涉事南亞裔男鐵騎士，遭校巴輾過頭部重傷，由救護車送往廣華醫院搶救後，延至6時02分證實不治。



死者年僅23歲，名MOHAMMAD，據知為本港土生土長的巴基斯坦裔人士，現正攻讀大學。上有雙親、並有一名弟弟，同住沙田美田邨。

死者的母親太過傷心，曾暈倒三次。由親友攙扶坐在輪椅上。

據其朋友所述，事發時MOHAMMAD正駕駛電單車，前往啟德Airside，與朋友看電影。雖然事主本身有做兼職電單車外賣，但當時並非開工。其朋友亦不諱言，因為交通意外事件，今次已經目送第三位朋友離開人世。

事主被送往廣華醫院搶救後不治。其過百名親人及朋友，深夜聚集在醫院對開行人路，追悼事主並向其道別。事主的母親因傷心過度，聞噩耗後已暈倒三次，隨後一直坐在醫院提供的輪椅上，親友則在旁攙扶。

過百名親朋好人在醫院外悼念死者。

警方表示，正調查5月19日在九龍城發生的一宗致命交通意外，意外中一名男子死亡。 警方在下午5時34分接獲報案，指一名23歲非華裔男子駕駛一輛電單車沿界限街東行，當駛至界限街近書院道交界時，懷疑切線後與一輛由一名61歲男子、往同一方向駕駛的校巴相撞。

該名電單車司機頭部嚴重受傷，昏迷被送往廣華醫院治理，於下午六時零二分被證實死亡。該名校巴司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-9023與調查人員聯絡。

過百名親朋好友在醫院外悼念。

意外後鐵騎士倒臥血泊，救護員趕至為其施心外壓急救。（街坊史小姐提供影片截圖）

現場可見，電單車翻側於圍欄邊；路面遺落頭盔、一隻鞋及大灘血漬。警員到場調查。（左朗星攝）