警聯9地反跨境詐騙　破13萬案涉款近$60億　拘3018人最細13歲

香港警務處聯同9個國家及地區的警方，包括汶萊、加拿大、印尼、澳門特別行政區、馬來西亞、馬爾代夫、新加坡、南韓及泰國，透過反詐騙跨境合作平「FRONTIER+」，在3月10日至5月7日進行聯合行動，打擊日益猖獗的跨境詐騙及洗黑錢活動，成果顯著。



整個聯合行動中，執法部門共拘捕3,018人，涉及超過13.8萬宗詐騙案，總損失共7.52億美元（約58.9億港元）；亦凍結101,989個銀行帳戶，並攔截騙款約1.61億美元（約12.6億港元）。香港警方在行動中，共拘捕870人，涉及742宗案件，並成功攔截約5.39億港元騙款。其中最大損失案件為一宗通訊軟件帳戶「騎劫」案，一間新加坡公司被騙3,600萬美元（約2.8億港元）。



香港警務處聯同9個國家地區的警方透過反詐騙跨境合作平台「FRONTIER+」在3月10日至5月7日進行聯合行動。圖為香港警方在聯合行動中檢獲的證物。（警方提供）

在持續近兩個月的行動中，10地執法部門出動超過3,200名執法人員，成功識別並瓦解多個跨境詐騙網絡，共拘捕3,018人（13至85歲），涉及超過13.8萬宗詐騙案，包括網購騙案、求職騙案、投資騙案，以及電話騙案，例如假冒官員及猜猜我是誰騙案等，總損失共7.52億美元。行動亦凍結101,989個銀行帳戶，阻截犯罪資金流動，並攔截騙款約1.61億美元。

香港警方共拘捕870人，(13至83歲），涉及742宗案件，主要包括網購、電話、投資和求職騙案，損失共約25億港元。香港警方並成功攔截約5.39億港元騙款。

香港警務處聯同9個國家及地區的警方，透過反詐騙跨境合作平台「FRONTIER+」，在3月10日至5月7日進行聯合行動。圖為香港警方在聯合行動中檢獲的證物。（警方提供）

在聯合行動中，涉及最大損失的案件是一宗發生在4月的通訊軟件帳戶「騎劫」案，一間新加坡受害公司被騙3,600萬美元，款項先後被匯至當地及香港多個銀行戶口，當中約一半更被轉換成穩定幣，分散轉入不同的虛擬資產錢包。兩地警方經調查及追蹤後，成功攔截其中2,000萬美元（約1.5億港元）。

調查顯示，詐騙集團透過虛擬資產平台洗黑錢情況呈上升趨勢，各地需繼續透過情報互通和協作機制，提升應對涉及虛擬資產罪行的能力。

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反詐騙跨境合作平台「FRONTIER+」的成員透過強化實時情報分析與交流共享，協調行動及不定期展開跨境聯合行動，共同打擊詐騙、網絡相關及洗黑錢的罪行。平台將邀請更多國家地區加入，以擴大跨境合作網絡，提升打擊騙案的成效和效率。

香港警務處聯同9個國家及地區的警方，透過反詐騙跨境合作平台「FRONTIER+」，在3月10日至5月7日進行聯合行動。圖為香港警方在聯合行動中檢獲的證物。（警方提供）

香港警方提醒市民進行金融交易時必須保持最高警覺，遇到涉及虛擬資產或陌生轉帳要求更應提高防範，避免受騙。警方強烈呼籲市民充分利用守網者網站（cyberdefender.hk/scameter/）的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」查核可疑資料，如有懷疑可致電24小時電話諮詢熱線「防騙易 18222」求助。