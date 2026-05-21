車Cam｜私家車逆線衝斑馬線險撞學童　機警女傭神反應拉回獲讚

網上流傳一段極度驚險的車Cam片段，一名女傭帶着兩名身穿校服的幼童過斑馬線期間，一輛白色私家車竟然直衝而過。幸女傭警覺性高，亦有觀察路面情況，及時將一名學童拉回，才免於被私家車猛撞。片段流傳後引起極大迴響，大批網民怒斥私家車司機瘋狂駕駛，直言私家車司機必須停牌，同時不少人亦讚揚女傭機警救人「要畀個讚」。



畫面中，一名身穿白色上衣、背著書包的女傭，正緊牽著一名女童的手在斑馬線過馬路，旁邊亦有一名男童跟隨。

女傭帶兩童步入斑馬線 白色私家車無減速直衝

車Cam片段顯示拍攝時間為昨日（20日）早上7時56分，正值上學繁忙時間。當時片主的車輛正停在斑馬線前，讓行人過馬路。畫面中，一名身穿白色上衣、背著書包的女傭，正緊牽著一名女童的手在斑馬線過馬路，旁邊亦有一名男童跟隨。

正當三人行至路中央，準備繼續前行時，帶頭的女傭眼望右方路面情況後，突然伸手攬著男童的肩膀及書包，將他整個人向後拉扯，阻止他繼續過路。

原來有一輛白色私家車突然從右方逆線駛至，在駛近斑馬線時完全沒有減速意圖，直衝過路。

女傭生死一瞬「神反應」 及時拉回男童避免慘劇

正當三人行至路中央，準備繼續前行時，帶頭的女傭觀察右方路面情況後，突然伸手攬著男童的肩膀及書包，阻止他繼續過路。原來有一輛白色私家車從右方逆線駛至，在駛近斑馬線時完全沒有減速意圖，更無視已步入路中的三人，直衝過路。兩名學童及女傭頓時嚇得一度呆立當場，女傭再次觀察路面情況後，才帶兩名小童過路。而私家車駛過斑馬線後，疑前面有對頭車，它亦駛回左線離開。影片亦就此結束。

兩名學童及女傭頓時嚇得一度呆立當場，而私家車駛過斑馬線後，疑前面有對頭車，它亦駛回左線離開。

網民激讚女傭 怒轟司機危險駕駛促舉報

片段在各大社交平台及群組瘋傳，上載片段者直言：「呢個工人要俾個讚。」網民亦一致讚揚該名女傭反應敏捷、盡忠職守：「不是工人，小童（就）被車撞。」、「姐姐眼明手快即刻拉住個小朋友」。

與此同時，網民亦一致譴責該名白色私家車司機的惡行，痛斥他危險駕駛，完全是草菅人命：「斑馬線逆線做佢啦」、「呢個瘋狂駕駛直接要坐監」，並建議片主要盡快舉報。