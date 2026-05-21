佐敦文苑樓火警1死4傷　大廈外牆有棚架棚網　單位內發現焦屍

佐敦「八文樓」發生致命火警，消防在單位內發現一具焦屍。事發現場為渡船街文苑樓，就現場所見，上址大廈設有棚架及棚網。周四（21日）晚上近11時，據報上址高層位置發生火警，消防接獲多人報案，立即以「二級火警」級數動員，調派大批消防、救護人員及相關車輛器材到場營救。



單位傳出火光，消防架起鋼梯救火。

據了解，消防接獲數個求助來電，指自己被困在單位內須消防協助離開，消防派員登樓協助；另一批消防則展開鋼梯，開喉射水灌救。起火原因仍有待救熄後調查，至於大廈外牆的棚架棚網，則有被熏黑痕跡，但沒有完全燒毀。

事件釀成1死4傷，消防將救火救熄後，在單位內搜索，發現一具焦屍，死者是一名69歲姓朱男子，遺體周五（22日）凌晨由仵工移走。

另有4名傷者吸入濃煙不適，分別是69歲周姓女子、74歲姓許姓男子、43歲印度裔男子和78歲尼泊爾籍女子，清醒由救護車送往廣華醫院接受治理，其中一名女傷者送院時戴上氧氣面罩。據了解，他們並非住在起火單位，至於該對非華裔男女持本港身份證。

經初步調查，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，火警起因仍待進一步調查。案件中約有300人由人員協助或自行疏散到安全位置。

事發大廈高層位置起火。(網上圖片)

消防展開鋼梯協助灌救。(李家傑攝)

涉事單位傳出火光，消防開喉將火救熄。

涉事單位傳出火光，消防開喉將火救熄。

消防展開鋼梯開喉灌救。可見大廈外牆的棚網有薰黑痕跡。(李家傑攝)

其中一名傷者由救護車送院。(李家傑攝)

+ 5

其中一名傷者由救護車送院，須戴上氧氣罩。(李家傑攝)