有片｜黃竹坑香葉道私家車無視警車　逆線剷行人過路處轉線險撞人

黃竹坑有離譜司機先逆線行車，無視停在附近的警車，剷上行人過路處轉回正確行車線繼續行駛，幾乎撞到過馬路的途人。目擊者不禁連呼5次「嘩！嘩！嘩！嘩！嘩！」，拍下事發影片並讀出車牌號碼，上載到社交平台，斥涉事司機「極品」。



一輛銀灰色私家車在香葉道近港鐵黃竹坑站對開逆線行駛，被駛至的小巴「頂頭」後倒車。（fb車cam L（香港群組））

從影片可見，當時涉事銀灰色私家車，在香葉道近黃竹坑站對開逆線行駛，一輛按正確行車方向駛至的專線小巴「頂頭」，私家車於是倒車數米，之後左轉剷上行人過路處。當時一名男途人正在過路，走近行人過路處時為避開私家車，一度被迫在馬路中心停步。

影片顯示，事發時有一輛正在閃着紅藍燈的警車停在路邊。惟私家車無視警車，駛過行人過路處回到正確行車線後慢速前行。影片至此結束。

一輛銀灰色私家車在香葉道近港鐵黃竹坑站對開逆線行駛，被駛至的小巴「頂頭」後倒車，繼而駛上行人過路處駛往正確行車線，有途人為避開私家車而一度要在馬路中心停步。（fb車cam L（香港群組））

上載影片的網民表示，拍攝影片前已有另一小巴被逆線私家車擋路，但私家車在該輛小巴從走後，「繼續選擇向前行直到第二呢架頂住佢先肯收手」。他當時打算觀望私家車「表演尾倒出返路口或者三手呔掉頭」，不料它竟利用行人過路處轉線，「轉返入嚟之後仲若無其事咁停喺左邊繼續等候」；當時警車上的警員疑因早已下車「去了對面抄牌」，而未有發現私家車司機的離譜行為。他斥涉事私家車司機「極品」，「地球真係好恐怖」。

一輛銀灰色私家車在香葉道近港鐵黃竹坑站對開逆線行駛，被駛至的小巴「頂頭」後倒車，繼而駛上行人過路處駛往正確行車線，當時現場有警車停泊。（fb車cam L（香港群組））

影片惹網民熱烈討論，有人質疑私家車司機是否無牌駕駛，指「告得危駕」；亦有人懷疑涉事司機可能「只睇導航唔睇牌（路牌）」，呼籲拍片者「做（舉報）佢喇」，更有人直接在影片留言區標註香港警察facebook專頁，希望警方調查事件。