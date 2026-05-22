海關將軍澳和機場共檢$795萬毒品　3男女被捕　案件周六提堂

海關表示，昨日（21日）及今日（22日）分別在將軍澳及香港國際機場偵破兩宗毒品案件，共檢獲約21.8點公斤各類型毒品，估計市值共約795萬元，拘捕兩名男子和一名女子，年齡介乎38歲至49歲。



海關檢獲約21.8點公斤各類型毒品，估計市值共約795萬元。（海關提供）

首宗案件中，關員昨午在將軍澳進行反毒品行動時截查一名48歲男子及一名49歲女子，並在他們位於區內的寓所內檢獲約3.8公斤懷疑毒品，包括氯胺酮、冰毒、依托咪酯煙彈、迷幻蘑菇、搖頭丸和一批懷疑毒品包裝工具，遂把兩人拘捕。

第二宗案件中，一名38歲男旅客今日從荷蘭阿姆斯特丹飛抵本港，關員為他清關時，在其寄艙行李箱內發現重約18公斤的懷疑氯胺酮，以及在其隨身行李內發現33支未完稅香煙，該名男子隨即被捕。

首宗案件的被捕男女已被共同控以一項販運危險藥物罪及管有適合於及擬用作吸服危險藥物的器具罪，案件將於明日（23日）在觀塘裁判法院提堂，第二宗案件則仍在調查中。

海關檢獲約21.8點公斤各類型毒品，估計市值共約795萬元。（海關提供）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。根據《應課稅品條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。