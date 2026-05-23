車cam｜私家車「打燈即CUT」撞貨車　司機極冷靜無爆粗獲網民大讚

網上近日流傳一段車cam片段，引起大批網民熱烈討論。片段中，一輛銀色私家車在路面行駛期間突然打燈切線，隨即便扭軚，硬生生撞向一輛貨車。不過，網民除了關注私家車的駕駛行為外，更多聚焦在貨車司機身上——皆因貨車司機不單全無驚慌，淡定扭軚及拉波棍，連一句粗口都沒有罵出口，其「神級冷靜」的反應獲網民大讚。



一輛銀色私家車在路面行駛期間突然打燈切向右線，撞向貨車。（網上影片）

打燈即切線 私家車硬撼貨車傳巨響

該段影片在網上車cam討論區流傳。從涉事貨車的車cam畫面可見，事發時貨車正沿右線向前行駛。此時，左前方的銀色私家車突然亮起右轉方向燈，惟司機在打燈後的下一秒，即猛然向右切線。

事出突然，兩車距離極近，貨車避無可避。私家車右側車身直接撞向貨車左前車頭，鏡頭隨即劇烈震動，並傳出撞擊巨響。私家車餘勢未止續向前滑行數米，兩車最終在路中停下。

片段中，貨車司機與身旁乘客，全程不曾發出一聲驚呼，亦不曾講粗言穢語。貨車司機雙手握住軚盤，撞車一刻他稍微調整軚盤並煞車。貨車停穩後，他再冷靜地拉波棍。

網民狂轟私家車：當咗方向燈係交通燈？

影片曝光後短短數小時便吸引大量網民留言。不少網民強烈譴責私家車司機的駕駛行為：「通街都係呢D（啲）手勢，打左（咗）燈就當隔離冇車」、「一打燈就cut線，自己申請」、「條友不識睇鏡架（㗎）」、「係重來（從來）不擰頭，貨車已去到佢盲點位」；更有網民謔稱私家車司機：「佢當佢自己嗰陣（盞）係交通燈，唔係指揮燈，一著燈全部人要停。」亦有眼尖的網民懷疑私家車司機是新手：「最近好多P牌人當自己老手」、「可能淘（寶）返嚟嘅車牌」。

兩車最終在路中停下；貨車停穩後，司機再冷靜地拉波棍。（網上影片）

貨車司機的表現則獲得網民讚賞：「無爆粗好冷靜果下好野（嘢）」、「仲落番個N波Fing幾下波棍果下冷靜」、「好治癒」。更有網民直言，私家車司機今次相當幸運：「執返條命啦，換轉係拖頭、田螺車、泥鬼（泥頭車），真係渣都冇！」