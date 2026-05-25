青葵公路九巴撞工程車︱運輸署：處理另一車禍　護航車有警示閃燈

今日（25日）下午接近2時，青葵公路一輛960號線九巴先後撞向兩輛工程車，逾20人受傷。運輸署回覆《香港01》查詢時表示，當時青馬管制區營辦商因貨車與一輛巴士碰撞，派出輕型搶救車及護航車到場協助，當時兩車均全程啟動車頂警示閃燈；現場附近的行車線管制燈號已亮起紅色交叉標誌，顯示相關行車線已封閉。



運輸署強調，非常關注今次意外，並指撞向護航車的巴士正由警方扣查，警方正調查意外原因。運輸署已要求巴士公司及青馬管制區營辦商提交詳細報告，並全力配合警方調查。運輸署會按調查結果與巴士公司及青馬管制區營辦商積極跟進。



青葵公路發生車禍，九巴撞向工程車，車長一度被困車內。（網上圖片）

署方表示，較早時，青葵公路往機場方向近瑪嘉烈醫院有貨車與巴士碰撞，無人受傷。青馬管制區營辦商隨即調派一輛輕型搶救車，及一輛配備防撞緩衝裝置的護航車，前往現場協助。護航車停駐在上述貨車、巴士及搶救車後方，為肇事範圍提供安全屏障。

現場為青葵公路近瑪嘉烈醫院對開，一輛九巴猛撼工程車，多人受傷。（馬耀文攝）

初步調查顯示，現場附近的行車線管制燈號已亮起紅色交叉標誌，顯示相關行車線已封閉。營辦商在場員工均遵從安全指引，全部穿着反光衣。停駐在貨車後方的搶救車及護航車，車頂上的警示閃燈一直全程啟動，持續發出閃爍信號，警示後方車輛。其後，另一輛巴士從後撞向護航車。

九巴車頭嚴重毀爛。（馬耀文攝）

運輸署高度關注高速公路發生的嚴重交通意外，再三呼籲駕駛人士時刻保持警覺，專注路面情況，小心駕駛。駕駛者應留意行車線管制燈號，嚴格遵守發生交通意外後應對指引。

現場為青葵公路近瑪嘉烈醫院對開。（馬耀文攝）

事發在今日下午近2時，一輛960號線九巴在青葵公路往機場方向近瑪嘉烈醫院對開，直接兩輛停於路面的工程車，巴士車長一度被困。九巴表示，已暫停涉事車長駕駛職務，並已派員慰問傷者，會配合警方調查原因。警方指，事故造成巴士車長及21名乘客（24至91歲）受傷。