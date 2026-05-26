荃灣楊屋道爆水管變「黃河」路面爆裂拱起　料周二晚恢復鹹水供應

荃灣發生爆水管事故。周一（25日）晚上8時許，警方接獲報案，指楊屋道171號中國石油油站對開馬路有水管爆裂，水深約2吋高。現場圖片可見，受爆水管影響，馬路路面隆起凹凸不平，猶如微型山丘，另有大量泥沙碎石湧至地面。



網上多段影片及圖片可見，有黃泥水不斷湧出，淹浸整條楊屋道，馬路頓成「黃河」，油站亦受波及、地面被水淹沒。車輛及途人需涉水而行，有警員到場處理。 水務署表示，接獲報告指荃灣楊屋道近橫龍街交界有鹹水供水管滲漏，並已派員前往現場跟進。經了解後，確認涉事水管為一條直徑900毫米鹹水供水管，用作供應沖廁水予荃灣及葵涌一帶，水務署程團隊正進行供水調度，爭取於周二（26日）晚上9時完成水管維修工程全面恢復沖廁水供應 。



現場圖片可見，受爆水管影響，馬路路隆起凹凸不平，猶如微型山丘，另有大量泥沙碎石湧至地面。（林振華攝）

周二早上6時27分，運輸署表示，因水管緊急維修，楊屋道（往德士古道方向）介乎古坑道與橫窩仔街之間的全線仍然封閉。同時，楊屋道（往大河道方向）近橫龍街的快線亦已封閉，駕駛人士只可使用慢線行車。駕駛人士請考慮改用其他道路，並請盡量忍讓。市民請留意電台/電視廣播的最新交通情況。

受影響九巴第30X,32H,33A,41M,42M,49X,73P及243M號線（往九龍/青衣/大埔方向）及城巴第930A號線（往會展站方向）須改道行駛。有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。

水務署表示，涉事水管為一條直徑900毫米鹹水供水管，用作供應沖廁水予荃灣及葵涌一帶。在關上水掣後，現場已停止湧水。

署方指，工程團隊通宵進行維修及供水調度工作，包括關閉數個供水主幹管的水掣，並曾重啓海水泵房的運作以暫時恢復沖廁水供應。由於維修工序比預期困難，供水調度亦需有所調整以配合維修工程，現時荃灣及部分葵涌區用戶的沖廁水供應仍然受影響。工程團隊仍繼續努力進行供水調度，包括清除涉事水管內的積水、關閉上游的水掣等，以期盡量將受影響範圍縮小。

水務署續道，工程團隊正繼續全力進行緊急水管維修工程，爭取於今日（26日）晚上9時完成水管維修工程全面恢復沖廁水供應 ，然後會盡快重鋪路面以重開該段楊屋道東行線。我們就事件為市民帶來的不便表示抱歉。

現場圖片可見，受爆水管影響，馬路路隆起凹凸不平，猶如微型山丘，另有大量泥沙碎石湧至地面。（林振華攝）

網上多段影片及圖片可見，有黃泥水不斷湧出，淹浸整條楊屋道，馬路頓成「黃河」，附近油站亦被波及，車輛及途人需涉水而行。（FB／車cam L（香港群組）Soso Chan)

網上多段影片及圖片可見，有黃泥水不斷湧出，淹浸整條楊屋道，馬路頓成「黃河」，附近油站亦被波及，車輛及途人需涉水而行。（FB／車cam L（香港群組）Soso Chan)

現場圖片可見，受爆水管影響，馬路路隆起凹凸不平，猶如微型山丘，另有大量泥沙碎石湧至地面。（林振華攝）