荃灣楊屋道爆水管　馬路變「黃河」　路面多處爆裂拱起如山丘

荃灣發生爆水管事故。今日（25日）晚上8時許，警方接獲報案，指楊屋道171號中國石油油站對開馬路有水管爆裂，水深約2吋高。現場圖片可見，受爆水管影響，馬路路面隆起凹凸不平，猶如微型山丘，另有大量泥沙碎石湧至地面。



網上多段影片及圖片可見，有黃泥水不斷湧出，淹浸整條楊屋道，馬路頓成「黃河」，油站亦受波及、地面被水淹沒。車輛及途人需涉水而行，有警員到場處理。 水務署表示，接獲報告指荃灣楊屋道近橫龍街交界有鹹水供水管滲漏，並已派員前往現場跟進。



現場圖片可見，受爆水管影響，馬路路隆起凹凸不平，猶如微型山丘，另有大量泥沙碎石湧至地面。（林振華攝）

現場圖片可見，受爆水管影響，馬路路隆起凹凸不平，猶如微型山丘，另有大量泥沙碎石湧至地面。（林振華攝）

網上多段影片及圖片可見，有黃泥水不斷湧出，淹浸整條楊屋道，馬路頓成「黃河」，附近油站亦被波及，車輛及途人需涉水而行。（FB／車cam L（香港群組）Soso Chan)

網上多段影片及圖片可見，有黃泥水不斷湧出，淹浸整條楊屋道，馬路頓成「黃河」，附近油站亦被波及，車輛及途人需涉水而行。（FB／車cam L（香港群組）Soso Chan)

現場圖片可見，受爆水管影響，馬路路隆起凹凸不平，猶如微型山丘，另有大量泥沙碎石湧至地面。（林振華攝）