灣仔酒吧傷人案│9男女持鐵棍雨傘襲擊3人　警反黑組同日拘3漢

灣仔發生傷人案。本周三（27日）凌晨4時許，據報至少8名男子及1名女子，突然闖入告士打道229至230號一幢商業大廈7樓一間酒吧，持鐵棍和雨傘向3男女施襲，逞兇後逃去無蹤。傷者清醒在場接受治理及協助警方調查，當中30歲袁姓女傷者由救護車送往律敦治醫院接受治理。



案件交由灣仔警區反三合會行動組跟進，經進一步調查，警員同日在中區及觀塘區拘捕一名34歲內地男子，以及兩名分別15歲及19歲非華裔男子，涉嫌普通襲擊、傷人及襲擊致造成身體傷害，所有被捕人現正被扣留調查。



據了解，3名被捕男子是朋友關係，其中兩名非華裔男子來自尼泊爾，持有本港身份證，至於涉案內地男子持雙程證到港，襲擊原因相信涉及醉酒糾紛。



女傷者事後戴口罩，自行登上救護車，送往律敦治醫院接受治理。（陳永武攝）

3名受襲男女均為酒吧顧客，當時正在酒吧消遣，包括一名27歲杜姓男子，他頭部受傷；袁女面痛，以及其37歲黎姓男友，他沒有受傷。救護員到場後，杜男拒絕送院，袁女則清醒被送往律敦治醫院治理。

警方當時進行調查，相信施襲者為一名本地女子、一名本地男子及7名非華裔男子。據知，傷者不認識兇徒。

警員穿上戰術背心。（陳永武攝）

就現場所見，女傷者戴上口罩，自行登上救護車。據了解，最初有人報案稱遭群煞持刀揮斬。警員到場時穿上戰術背心。經調查後，初步相信兇徒使用的武器為鐵棍及雨傘，並沒使用利刃。

警員穿上戰術背心。（陳永武攝）

警員到場調查。（陳永武攝）