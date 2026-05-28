深水埗渠務署地盤工人被機器擊中　留醫14小時不治　署方勒令停工

昨日（27日）上午8時33分，深水埗欽州街65號榮業商業大廈外一個渠務署地盤，據報有一部1.5米乘1米機器從4米高墮下，擊中一名67歲黃姓男工人，同事見狀報警求助。事主頭流血受傷，昏迷不醒，救援人員到場將他送往瑪嘉烈醫院搶救，情況危殆，在深切治療部留醫，惜延至昨日晚上不治。勞工處人員到場調查。



渠務署今日（28日）凌晨發稿指，受傷工人延至晚上約11時30分不治。渠務署署長莫永昌對一名承建商員工離世深表難過，並向死者家屬致以深切慰問，並已要求承建商提供適切協助。



渠務署指，涉事地盤正進行「深水埗欽州街污水系統改善工程」。當時該名工人在進行吊運工作時受傷，被送院救治。渠務署已要求承建商停止有關工作並進行安全檢查，同時責成承建商就意外展開深入調查。署方亦會全力協助相關部門調查。



地面遺下一灘血。（馬耀文攝）

就現場所見，上址地盤圍板印有渠務署標誌。涉事機器相信為一部電動鏈式吊機，據知當時數名個工人正吊運電動鏈式吊機，吊機在滑道大約於4米高位置跌下，懷疑擊傷工人頭部。據知，傷者是一名三判雜工，事發時正在地面指揮工人工作。地面遺下一灘血，安全帽及毛巾染有血跡，警方將案件列作「工業意外有人受傷」，並與勞工處人員調查事故原因。

現場可見，涉事機器相信是一部電動鏈式吊機。（馬耀文攝）

安全帽及毛巾染有血跡。（馬耀文攝）

據知當時數名個工人正吊運電動鏈式吊機，吊機在滑道大約於4米高位置跌下。（馬耀文攝）

現場為一個地盤，圍板印有渠務署標誌。（馬耀文攝）

勞工處人員到場調查。（馬耀文攝）

警方在場調查。（馬耀文攝）

現場為一個地盤，警方圍封現場。（馬耀文攝）