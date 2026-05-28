64歲港漢稱包食宿兼分房瞓　邀女友人過澳門賭錢　趁熟睡強姦被捕

一名64歲男子，包住宿相約女友人到澳門過夜賭錢，其間懷疑在酒店房間企圖強姦。女事主掙脫逃出，報警求助。澳門司警接報後在酒店拘捕涉案港男，目前已移送檢察院偵辦。



根據澳門日報的報道，疑犯64歲姓莊香港男子，報稱司機。他涉嫌於本周二（26日）凌晨，在路氹一間酒店房間內性侵相識一年多的香港女性友人。

報道指，莊男與女事主於周一（25日）結伴到澳門賭博，事前他聲稱預訂了兩間房，惟抵埗後女事主才發現只訂了一間雙床房，隨後兩人分床休息。至周二凌晨，莊男趁女事主熟睡實施暴力性侵；女事主反抗受輕傷，其後成功逃脫呼救並報警。

澳門司警拘捕62歲港漢。（澳門日報圖片）

其間莊男企圖逃跑，被賭場保安截獲，治安警到場了解後通知司警跟進。莊男涉嫌觸犯強姦罪，移送檢察院偵辦。

澳門司警交代案情。（澳門日報圖片）

據報，女事主亦是香港人，與疑犯相識1年多。司警表示，疑犯主動邀約她於周一（25日）佛誕結伴到澳門賭博，並承擔交通和酒店房等費用。二人休息期間，女事主遭人環抱並強行發生性行為，事後她逃出，在其他住客協助下報警求助。

司警稱，女事主雙手前臂可見有抵抗傷、雙頰和雙膝亦有輕微挫傷，有強烈跡象顯示涉案男子曾實施犯罪行為。