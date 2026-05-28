有片｜澳門七人車斑馬線前無停　撞斃10歲童　市民鮮花零食悼念

澳門昨晚（27日）發生一宗致命交通意外。一名10歲男童，在青洲大馬路橫過斑馬線時，被一輛七人車撞倒；男童重創送往鏡湖醫院搶救後不治。澳門治安警初步調查相信，肇事七人車駛經斑馬線時未有讓行人先行而釀成慘劇，現正呼籲目擊者提供資料。今日（28日）早上不少市民到車禍現場擺放鮮花及零食悼念死者。



救援人員趕抵現場時，發現一名男童倒臥在地，人員立即為男童急救處理。（網上圖片）

事發於昨晚8時18分，當局接報指，青洲大馬路近北區警司處對開的一處斑馬線，一輛七人車撞到10歲男童。救援人員趕抵現場時見男童倒地，立即為他急救處理，並送往鏡湖醫院搶救。惜男童傷勢過重，延至晚上8時42分終告不治。

澳門治安警表示，肇事七人車的40歲姓周男司機事後在場助查，並通過酒精呼氣測試。警方在場搜證，並檢取附近的閉路電視監控錄像分析。警方初步相信，事故起因是七人車駛至斑馬線時未有停車讓行人先過所致。

救援人員立即將他送往鏡湖醫院搶救。（澳廣視片段截圖）

救援人員趕抵現場時男童倒臥在地，立即為他急救。（澳廣視片段截圖）

澳門治安警在現場調查。（澳廣視片段截圖）

街坊現場獻花、擺放零食及玩具悼亡童

今早（28日）有多名熱心市民及街坊紛紛自發到青洲大馬路現場獻花悼念。從網上圖片可見，行人路上一字排開擺放了近二十束的鮮花。由於死者年僅10歲，不少市民更特意帶來了小童喜愛的零食、餅乾、紙包飲品，以及一個藍色毛公仔，擺放在花叢之中，向不幸離世的男童悼念。