電子牛肉乾短訊都有假！誘市民點擊釣魚連結　警方教3招辨真偽

騙徒手法層出不窮，其中一種是模仿各種政府部門的短訊，誘騙市民點擊釣魚連結藉此騙財。警務處今日（28日）在官方Facebook提醒，近日出現騙徒模仿電子交通罰款（電子告票）短訊，警方近日已接獲多宗相關查詢。



翻查資料，早於去年11月，已有假「電子牛肉乾」短訊出現。警方當時呼籲市民提高警覺，慎防聲稱由警務處「電子交通告票平台」發出的偽冒電子告票短訊。有關短訊附有虛假網站超連結，冒充「電子交通告票平台」的「核實／繳付告票」頁面，企圖欺騙市民提供信用卡帳戶及個人資料。當時的假短訊與官方短訊比較起來相對「簡陋」，只有一句「交通告票：違規停車告票已產生」，短訊附有一條超連結。

香港警察Facebook今日（28日）發文，指近日湧現假冒電子交通罰款（電子告票）短訊，而且是「升級版」。騙徒會模仿官方短訊格式，列出「通知書編號」、「日期」及「罰款」金額，並偽冒發送人名稱，企圖誘使市民點擊連結。警方近日接獲多宗相關查詢，故發文提醒市民要提高警惕，避免誤入釣魚騙局。

（香港警察facebook）

警方教3招識別真偽：

1）真實電子告票短訊發送人名稱必定包含「#」號，全稱為「#HKPF-eTT」；

2）真實短訊不會附帶任何超連結；

3） 官方網站域名必須以「.gov.hk」結尾，正確網址 https://www.etrafficticket.gov.hk

警方提醒，市民如接獲來歷不明的短訊，應保持警覺，切勿點擊任何超連結、登入可疑網站或提供個人資料。市民若曾向該網站提供個人資料，請致電18222與警務處反詐騙協調中心人員聯絡。市民如對「電子交通告票平台」有任何查詢，可致電181 181。