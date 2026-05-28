葵盛圍爆食水管　路陷困貨車　葵盛西邨及月海灣等暫停食水供應

葵盛圍有食水管爆裂，導致葵盛西邨、月海灣等暫停供應食水，有車輛因為路陷被困。水務署正加緊搶修，爭取於今日（28日）晚上約9時完成有關的水管維修工程並恢復食水供應。



水務署在Facebook專頁「滴惜仔」稱，葵盛圍的水管滲漏事故，經了解後確認涉事水管為一條直徑200毫米的食水供水管，用作供應食水予葵盛西商場、葵盛西邨6至10座及月海灣。在關上水掣後，現場已停止湧水。水務署正為受影響用戶提供臨時食水，包括至少一架水車及10個水箱。

葵盛西邨停車場外有大量黃泥水湧出。（區議員劉美璐提供）

從網上片段可見，葵盛西邨停車場外爆水管，大量黃泥水湧出，有的士涉水而過，激起水花。水務署關水掣後積水逐漸退去，但有貨車駛經涉事路段時，因為路陷被困。

大量食水湧出，有的士涉水而過激起水花。（區議員劉美璐提供）

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當區區議員劉美璐到葵盛西邨了解情況，她表示，今早約6時半陸續收到居民電話，與及提供的相片影片，顯示8座對出停車場爆水管，情況嚴重。她隨即聯絡水務署，又通知其他居民因爆水管有機會暫停食水，着他們儘快儲備食水。惟有居民反映，知道消息後立即擦牙洗面，卻已經無水可用。爆水管初期是6座及8座無水，其後6至10座全部無水，毗鄰的月海灣亦受到影響。

當區區議員劉美璐到場協助受影響居民。（馬耀文攝）

其間有貨車在停車場駛出時，因爆水管路陷被困，其後貨車被移走，工人才能搶修爆裂的水管。水務署表示，期望可以在今晚9時或之前恢復供應。

另外，由於停車場出入口路陷，路面亦須重新鋪設瀝青，須要至少封路7日，期間車輛不能駛出或駛入停車場。

水務署正為受影響用戶提供臨時食水，包括至少一架水車及10個水箱。（Facebook陳湘宜圖片）

大量黃泥水從地面湧出。（區議員劉美璐提供）

大量黃泥水從地面湧出。（區議員劉美璐提供）

現時葵盛西邨8座停車場對出出口，有貨車因路陷，不能繼續前進，停車場出口現時封閉，交通較繁忙，剛剛與警方溝通，停車場出入口需要圍封七日維修