雙腳變「鐵甲奇俠」落馬洲抵港　海關揭藏千支私煙　49歲男囚6周

海關昨日（27日）於落馬洲支線管制站截查一名49歲抵港男旅客，在其身上檢獲1,181支未完稅香煙，估計市值約4,800元，應課稅值約3,900元，該名旅客隨即被捕，因管有未完稅香煙和未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》（《條例》），今日（28日）在粉嶺裁判法院，被判處監禁6星期及罰款1,800元。



據海關提供圖片可見，涉案男子穿着有彈性的長褲，其雙腳小腿位置藏滿私煙，凹凸不平，外觀猶如「鐵甲奇俠《Iron Man》」。



海關昨日（27日）於落馬洲支線管制站截查涉案49歲抵港男旅客，檢獲1,181支未完稅香煙。圖片可見，涉案男子穿着有彈性的長褲，其雙腳小腿位置藏滿私煙，凹凸不平。（海關圖片）

海關對判刑表示歡迎，反映即使旅客屬初犯，亦可能被判處監禁，而刑罰具阻嚇作用，並反映罪行的嚴重性，市民切勿以身試法。

海關提醒市民，根據《條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。