大嶼山鳳凰徑行山漢疑中暑亡　專家教急救貼士籲酷熱勿遠足或獨行

大嶼山鳯凰徑第8段發生遠足奪命意外，一名51歲姓陳男子前日（27日）獨自前往行山，其後失聯，救援人員接連兩天登山找尋，至今日（29日）中午約12時半於狗嶺涌一營地公廁附近山邊尋獲事主，證實身亡，據知事主懷疑中暑失救。



山藝及攀岩教練梁念豪接受《香港01》訪問表示，有關行山路段較為平坦，沿途亦有樹蔭等遮蔭位，惟本港近日天氣酷熱，並不適宜進行戶外活動。他指雖然近日氣溫為30多度，但濕度高，體感溫度有機會高達50多度。他建議市民切勿獨自行山，應與同伴前行，避免發生意外失救。



政府飛行服務隊今日（29日）在鳯凰徑狗嶺涌一帶搜救。（Facebook Alex Sing）

高溫兼濕度高 體感或逾50度 行山教練喻酷熱勿行山

據悉，死者曾向妻子表示會行鳯凰徑第8段，途經石壁水塘及狗嶺涌。山藝及攀岩教練梁念豪指，有關路段沿着引水道，均有樹蔭等遮擋，而且路況平坦，沒有太大上落起伏，形容為「唔係太陡嘅，好易行」，若到達狗嶺涌後，更可沿分流徒步至大澳，估計事主從石壁起步，僅走數公里便出事。

梁念豪表示，近日本港天氣酷熱，現場溫度高達約34度，加上約80%的濕度，體感溫度有機會高達50多度，進行戶外行動，容易出現中暑、熱衰竭等情況。大量出汗下，身體會流失大量水分及鹽分，腦部亦容易缺氧，「懵懵哋」變成意識模糊，若不幸暈倒失救，墮到附近引水道，坑側邊，亦難以被其他行山人士察覺。因此，他勸喻酷熱下不要行山。

今早（29日）機動部隊成員繼續登山搜索。（翁鈺輝攝）

行山宜結件 4人同行最佳 專家分享中暑急救小貼士

梁念豪建議，市民應避免一個人獨行山，以免發生意外時，無人協助求救下失救；應盡量結伴而行，最理想應為4人同行，一旦發生意外，一人留下照顧傷者，另外兩人外出尋協助，互相照應。他又建議，市民在夏天行山，應穿著有涼感透氣的長袖衫，避免皮膚長期暴曬，更要帶備帽、傘等遮陰裝備及足夠食水。

不過，如果行山人士不幸中暑，梁念豪指出，應將患者移到蔭涼的地方；若現場沒有遮蔭，應馬上開傘為他遮擋陽光，千萬不要繼續暴曬。亦可以用濕毛巾為患者敷臉，解開衣物降溫；切記讓患者保持坐姿「千祈唔好瞓喺度」，因中暑時患者身體極其高熱，如果讓他躺下，高熱的血液會大量流入大腦，很容易會「燒壞個腦」，令病情急劇惡化。

消防處則指出，在炎熱環境下進行任何活動，身體水分會大量流失，應定時補充水分，否則可能出現熱衰竭，一旦不及時處理更可能變成中暑。若出現熱衰竭，應按以下步驟處理：

1. 保持冷靜，打電話召救護車

2. 將患者移到陰涼地方，或用雨傘擋住陽光

3. 用濕毛巾盡量抹濕患者身體

4. 如果患者清醒、並無吞嚥問題，可讓其飲水補充水分

今早（29日）機動部隊成員繼續登山搜索。（翁鈺輝攝）

警方及消防今早（29日）繼續在南大嶼搜索失蹤行山人士。（翁鈺輝攝）

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資料顯示，鳳凰徑第8段的起點在狗嶺涌引水道，該段大部份是平路，其後經上落至羗山道，再到石壁水塘作終點，全長約5公里，以五星難度計算，屬一星。

搜救期間，消防曾動員170名消防員及救護員，亦動用無人機及搜救犬協助。民安隊及民間組織香港守望者服務團亦一度加入協助搜索。

▼5月28日搜索情況▼

消防處出動無人機協助搜索。（馬耀文攝）

消防處無人機系統裝載車到場。（馬耀文攝）