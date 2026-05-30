羅便臣道薈萃苑火｜警搜出冰壺等吸毒工具　不排除吸毒或吸煙釀災

半山羅便臣道5至9號薈萃苑今早（30日）近11時發生火警冒煙，人員於起火單位內救出昏迷的1男2女，隨後被分別送往瑪麗醫院及律敦治醫院搶救，目前均留醫深切治療部。據了解，3名事主在中層一單位內的不同位置被救出，而冒煙的地方是一睡房。



中區警區重案組接手跟進案件，警方與消防處今午4時半交代案件詳情。消防指單位大門被梳化阻擋，消防進入單位時「相當困難」；又指單位主人套房內發現兩個起火點，火警起因有可疑。警方則表示，在單位主人套房及另一房間內均發現「冰壺」、打火機及打火機氣樽等吸毒工具，不排除有人吸毒或吸煙釀禍，而發現的打火機氣樽已損毀，懷疑因此導致火勢蔓延；又指在主人房套廁內發現的一男一女事主，以毛巾及床單擋住廁所門罅，相信是他們發現火警後嘗試自救。



半山羅便臣道5至9號薈萃苑一單位發生火警，1男2女昏迷；消防到場救援。（黃偉民攝）

沙發擋大門入內困難 走廊、主人房門同遭反鎖

消防處助理消防區長巫珊凱指，消防處在今天早上10時53分接獲報告，指在半山羅便臣道5至9號薈萃苑一個單位發生火警。消防人員在接報後5分鐘趕抵現場，調派9輛消防車、7輛救護車、59名消防及救護人員，並動用一條消防喉及一隊煙帽隊灌救，約於11時17分大致撲滅火警。

消防經初步調查，相信火警成因有可疑。巫珊凱續指，現場為一個住宅單位，人員在進入火場的時候，發現大門被一個大型的沙發阻擋，進入單位時「相當困難」；單位的走廊門以及主人房門同被反鎖，人員及後在主人房內發現兩個起火點。

消防指，起火單位大門被一個大型的沙發阻擋，入內時「相當困難」；單位的走廊門與主人房門同被反鎖，人員及後在主人房內發現兩個起火點。（王譯揚攝）

客房及主人房套廁發現一男兩女 吸濃煙昏迷危殆

在滅火期間，消防人員先在單位的其中一個客房內，發現一名昏迷的女傷者；其後在主人房套廁內，發現一男一女昏迷傷者。火警中大約有50人自行疏散。消防處高級救護主任林景祺指，本次行動出動5輛救護車、一輛快速應變應急救護車、一輛急救醫療電單車。火警中的一男兩女傷者，均吸入濃煙昏迷，情況危殆。其中兩名傷者雙手有二級燒傷。

救護人員在現場為他們作初步治理，包括提供高濃度氧氣以及傷口護理，隨後將一名傷者送往律敦治醫院，另外兩名傷者則送往瑪麗醫院接受治療。

巫珊凱表示，是次行動消防人員也有利用大廈的滅火系統協助救援。消防處快速應變小隊也在這次火警發生之後迅速到達現場，主動檢視大廈的消防系統，確保消防裝置是處於有效操作狀態，而涉事大廈亦持有有效的年檢證書。

半山羅便臣道5至9號薈萃苑一單位發生火警，1男2女昏迷；消防到場救援。（黃偉民攝）

兩傷者疑床單毛巾擋門罅自救不果

警務處中區助理指揮官（刑事） 警司郭進傑表示，由於起火原因存疑，中區警區刑事部接手調查。人員在場搜證期間，發現起火的主人房套房內，有一些相信為吸食毒品的工具，包括俗稱「冰壺」的玻璃樽、一些膠管和打火機，以及一般用作為打火機充氣的氣樽。而部分氣樽已被燒毁，警方初步不排除，該些氣樽是導致火勢蔓延的原因。

在尋獲一男一女傷者的主人房套廁內，人員亦發現兩名傷者將床單及大毛巾置於廁所門縫，相信他們在發現火警當刻，曾嘗試逃生或自救。郭進傑續指，刑事調查人員在另一間房間內，亦檢獲一些吸毒工具。政府化驗所及警方鑑證科人員稍後亦會到場進一步搜證。警方初步不排除傷者在單位內吸食毒品或吸煙期間釀成火警。據悉，涉案單位約1,500呎，租出約2年；男傷者正值中年，持有身份證。

警務處中區助理指揮官（刑事） 警司郭進傑（左）、消防處助理消防區長巫珊凱（中）及消防處高級救護主任林景祺（右）交代火警詳情。（王譯揚攝）

半山羅便臣道5至9號薈萃苑一單位發生火警，1男2女昏迷；消防到場救援。（黃偉民攝）