元朗搶劫傷人案｜偷渡漢𠝹刀傷歸家婦掠$250　警閃電拉人起回現金

元朗水邊圍邨近光明學校昨晚（29日）發生搶劫傷人案，一名男賊持𠝹刀搶劫一名正歸家的55歲姓李婦人，女事主與其糾纏期間被割傷雙手，男賊最終掠走少量現金逃去。現揚地面遺下長約30米「血路」，不排除李婦當時負傷奔跑，她事後被送往屯門醫院治理。



警方表示，翻查附近一帶閉路電視後，於今日（30日）中午在油麻地區拘捕涉案的54歲中國籍男子，並在其身上檢獲行兇用的𠝹刀及屬於事主的250元現金。調查亦揭發男疑犯為非法入境者，他正被扣查，稍後將被暫控「搶劫」及「非法入境」罪，案件下周一（6月1日）在屯門裁判法院提堂。



警方拘捕一名54歲涉案男子，並在其身上檢獲行兇用的𠝹刀及屬於事主的250元現金。（王譯揚攝）

元朗警區刑事調查隊第12隊高級偵緝督察陳敏熹交代案情指，警方昨晚約11時接獲市民報案，指有一名持𠝹刀的男子在元朗水邊圍邨附近，搶劫一名歸家途中的女子。女事主與賊人糾纏期間，被賊人以𠝹刀割傷雙臂，並被搶去約250港元現金及一部手提電話。

當時，一名男途人目擊事件並協助追捕疑犯，其間疑犯向該名途人交還事主的手提電話，並倉皇逃去。途人隨即報警求助，女事主清醒被送往屯門醫院治理，目前情況穩定。據知，男賊操流利普通話；李女取出身上現金後，男賊對金額不滿，扭打期間，多次以𠝹刀割傷李女左臂及右腕。

一名婦人遭男賊以𠝹刀割傷雙臂，地面遺下長約30米「血路」。（李家傑攝）

案件交由元朗警區刑事調查隊第12隊接手調查，人員翻查附近一帶、包括在「銳眼計劃」下的閉路電視，並展開情報分析，迅速鎖定涉案疑犯的身份。今日（30日）中午時分，元朗警區刑事部人員聯同新界北刑事部人員展開聯合拘捕行動，在油麻地區成功拘捕一名54歲的涉案中國籍男子，並在其身上檢獲行兇用的𠝹刀及屬於事主的現金。經調查證實，被捕男子為一名非法入境者，他正被扣留調查，稍後將被暫控「搶劫」及「非法入境」罪，案件於下周一（6月1日）在屯門裁判法院提堂。

警方重申，「搶劫」是非常嚴重的罪行。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第10條，一經定罪，最高刑罰可被判處終身監禁。警方亦呼籲及提醒市民提高警惕，尤其在夜間出入或回家時，應盡量避免行經偏僻、陰暗或人煙稀少的小巷，最好與朋友或家人結伴同行。