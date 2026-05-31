有片｜中環男女街頭爭執　女方開車拖跌男子後被搶軑　警拘兩人

今（31日）晨6時許，中環皇后大道中疑發生情侶爭執事件。《香港01》接獲讀者提供多段影片，可見2男1女在私家車旁邊爭吵，期間女子企圖駕車離開，兩男嘗試阻止，惟女子強行踩油開車，導致其中一名黑衫男子被拖行重摔地上，場面驚險。期間女子曾向白衫男說：「我哋分X咗手喇，我唔X愛你啊！」

警方接報到場調查車上1男1女，二人酒精呼氣測試後超標，同涉「醉酒駕駛」被捕，而該名女子另涉「危險駕駛」、「無牌駕駛」、「駕駛時無第三者保險」及「外出時沒有攜帶身份證明文件」等多宗罪。



片段中有2男1女圍繞一部私家車爭執，雙方疑因復合問題大吵大鬧，期間更一度演變成私家車拖行傷人的驚險場面。（讀者張先生提供片段）

踩油拖行黑衫男 途人驚呼：「GTA啊」

根據讀者提供的影片，事發地點是中環皇后大道中74號對開。當時一輛黑色私家車停泊在慢線，一名白衫男及一名黑衫男站在車旁，與駕駛座上的一名女子激烈爭執，期間有人爆粗辱罵女子：「Ｘ你老Ｘ」。其後黑衫男疑嘗試調解，將半身探入駕駛座疑似想控制車輛，豈料女子突然踩油門向前駛，黑衫男子猝不及防，遭私家車拖行並失去平衡，重重跌倒在馬路上。而原本雙手扶着後座車窗的白衫男亦險些失衡。

私家車駛前數米後煞停再往後退。黑衫男負傷爬起，一拐一拐地行走；白衫男見友人受傷且情況危險，立即打開駕駛座車門與女子理論，並嘗試搶軚奪回車輛控制權。惟女子繼續踩油門，令私家車緩緩向前行，白衫男亦唯有跟著車走。此時驚險的場面惹來途人嘩聲四起，有人此直呼：「GTA啊。」其後白衫男對女子又拉又扯，企圖將女子拖出駕駛座不果，最終自己強硬擠入車廂，才成巧煞停車輛。

片段中有2男1女圍繞一部私家車爭執，雙方疑因復合問題大吵大鬧，期間更一度演變成私家車拖行傷人的驚險場面。（讀者張先生提供片段）

片段中有2男1女圍繞一部私家車爭執，雙方疑因復合問題大吵大鬧，期間更一度演變成私家車拖行傷人的驚險場面。（讀者張先生提供片段）

女子：「我哋分X咗手喇，我唔X愛你啊！」並起飛腳

根據另一角度的片段，身穿吊帶背心女子赤腳落車，與白衫男一度走到馬路中心爭論。期間女方對白衫男指手畫腳、激烈對罵，情緒極度激動。雙方爭論一番後，女子轉身企圖再次登上私家車司機位。

女方情緒失控地叫喊：「關我乜X嘢事呀而家？」隨後又指：「我而家唔X會同你一齊，我哋分X咗手喇，我唔X愛你啊。」她更起飛腳猛踢白衫男，又不停叫喊「分手呀」，惟白衫男被踢並無太大反應。未幾，另一名身穿白色上衣的女子上前勸交，試圖從後抱住並安撫該名激動女子，惟女子依然指著白衫男不斷怒罵。事後有兩輛警車駛至，多名警員落車與相關人士問話。

根據另一角度的片段，身穿吊帶背心女子赤腳落車與白衫男爭執，二人一度走到馬路中心爭論。（讀者提供片段）

女子期間情緒激動，說道：「我而家唔X會同你一齊，我哋分X咗手喇，我唔X愛你啊。」。（讀者提供片段）

女子期間情緒激動，一名白衫女子到場勸交。（讀者張先生提供片段）

女子期間情緒激動，一名白衫女子到場勸交。（讀者張先生提供片段）

女子期間情緒激動，起飛腳踢白衫男。（讀者提供片段）

警方表示，今晨（31日）6時56分接報上址有人爭執。警員到場後調查車上1男1女，經酒精呼氣測試後證實兩人均超標，同涉「醉酒駕駛」被捕。此外，該名女子涉嫌「危險駕駛」、「無牌駕駛」、「駕駛時無第三者保險」及「外出時沒有攜帶身份證明文件」。