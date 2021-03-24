龍袍酒家遭4非華裔漢持錘扑爆玻璃酒櫃　幟哥：唔知發生咩事！

撰文： 黃廸雯 余睿菁 最後更新日期： 2021-03-24 19:51

名廚「幟哥」黃永幟旗下龍袍酒家遭人刑毀。今午（24日）3時許，位於灣仔港灣道30號新鴻基中心2樓龍袍酒家，數名非華裔男子用鐵錘扑爆近門口一個約2米高的玻璃酒櫃，之後逃去，職員見狀報警求助。案件列刑事毀壞，暫未有人被捕。 幟哥接受《香港01》查詢時表示「唔知發生咩事！」，而被毀玻璃酒櫃價值約10多萬元。他估計「可能有熟客得罪人」，惟事發原因仍有待警方調查。

涉事酒櫃玻璃碎裂，職員事後用圍板圍封。幟哥接受《香港01》查詢時表示「唔知發生咩事！」。他指事發時酒家正落場，他於酒家內與職員開會，惟未有看到事發經過。他引述職員指，當時有4人犯案，當中至少3人為非華裔，其中兩人持錘扑爆玻璃、1人負責駕車及1人負責拍照。他稱今次損失約10多萬元，估計「可能有熟客得罪人」，惟詳情仍有待警方調查。

警方表示，接獲酒樓男職員報案，指4名非華裔男子用硬物損毀兩個2米高乘6米闊的酒櫃及一支約值5500元的紅酒。疑犯其後登上一輛私家車逃去。案件列作刑事毀壞，交由灣仔警區刑事調查隊第九隊跟進，暫未有人被捕。

名廚「幟哥」黃永幟於2004年創辦龍皇集團，旗下擁有龍皇、龍璽、龍袍、皇璽及龍宴5間酒家。今次涉事的龍袍酒家，於2018年9月開業。